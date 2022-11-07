Как выехать из Украины с ребенком: документы, которые понадобятся на границе
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Список документов для выезда согласовывается в рамках действующего законодательства
Полномасштабное российское вторжение внесло коррективы в жизнь всех украинцев. Многим семьям пришлось покинуть свои дома и уехать за границу в поиске убежища и спасая детей от боевых действий. Пока военная агрессия продолжается и вопрос выезда и получения разрешений на пересечение государственной границы остается актуальным, "Телеграф" решил разобраться, какие документы будут нужны украинцам, которые планируют выехать из страны с детьми.
Как пишет издание "Факты", для того чтобы пересечь украинскую границу с детьми, в возрасте до 18 лет, при себе нужно будет иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Украины.
- загранпаспорт.
Кроме этого, дети, достигшие 16-летнего возраста, могут выехать из Украины, имея на руках свидетельство о рождении (при условии, что паспорт был потерян или поврежден).
Что касается несовершеннолетних, возраст которых менее 16 лет, то эта категория украинцев может пересечь границу исключительно в сопровождении взрослых, а именно:
- родители или один из родителей;
- родственники ребенка – бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим;
- третьи лица, уполномоченные на это родителями.
При условии, что ребенка сопровождает родитель, при выезде будут спрашивать:
- внутренний (заграничный) паспорта гражданина Украины;
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт ребенка (внутренний или зарубежный).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине был расширен список мужчин, которые могут уехать за пределы страны.
Также напомним, что в стране возникла проблема с выездом за границу для еще одной категории мужчин.