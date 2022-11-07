Как выехать из Украины с ребенком: документы, которые понадобятся на границе

Список документов для выезда согласовывается в рамках действующего законодательства

Полномасштабное российское вторжение внесло коррективы в жизнь всех украинцев. Многим семьям пришлось покинуть свои дома и уехать за границу в поиске убежища и спасая детей от боевых действий. Пока военная агрессия продолжается и вопрос выезда и получения разрешений на пересечение государственной границы остается актуальным, "Телеграф" решил разобраться, какие документы будут нужны украинцам, которые планируют выехать из страны с детьми.

Как пишет издание "Факты", для того чтобы пересечь украинскую границу с детьми, в возрасте до 18 лет, при себе нужно будет иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины.

загранпаспорт.

Кроме этого, дети, достигшие 16-летнего возраста, могут выехать из Украины, имея на руках свидетельство о рождении (при условии, что паспорт был потерян или поврежден).

Что касается несовершеннолетних, возраст которых менее 16 лет, то эта категория украинцев может пересечь границу исключительно в сопровождении взрослых, а именно:

родители или один из родителей;

родственники ребенка – бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим;

третьи лица, уполномоченные на это родителями.

При условии, что ребенка сопровождает родитель, при выезде будут спрашивать:

внутренний (заграничный) паспорта гражданина Украины;

свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт ребенка (внутренний или зарубежный).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине был расширен список мужчин, которые могут уехать за пределы страны.

Также напомним, что в стране возникла проблема с выездом за границу для еще одной категории мужчин.