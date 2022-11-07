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Как выехать из Украины с ребенком: документы, которые понадобятся на границе

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Дети до 16 лет могут уехать из страны только с сопровождением Новость обновлена 07 ноября 2022, 12:02
Дети до 16 лет могут уехать из страны только с сопровождением

Список документов для выезда согласовывается в рамках действующего законодательства

Полномасштабное российское вторжение внесло коррективы в жизнь всех украинцев. Многим семьям пришлось покинуть свои дома и уехать за границу в поиске убежища и спасая детей от боевых действий. Пока военная агрессия продолжается и вопрос выезда и получения разрешений на пересечение государственной границы остается актуальным, "Телеграф" решил разобраться, какие документы будут нужны украинцам, которые планируют выехать из страны с детьми.

Как пишет издание "Факты", для того чтобы пересечь украинскую границу с детьми, в возрасте до 18 лет, при себе нужно будет иметь следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины.
  • загранпаспорт.

Кроме этого, дети, достигшие 16-летнего возраста, могут выехать из Украины, имея на руках свидетельство о рождении (при условии, что паспорт был потерян или поврежден).

Что касается несовершеннолетних, возраст которых менее 16 лет, то эта категория украинцев может пересечь границу исключительно в сопровождении взрослых, а именно:

  • родители или один из родителей;
  • родственники ребенка – бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим;
  • третьи лица, уполномоченные на это родителями.

При условии, что ребенка сопровождает родитель, при выезде будут спрашивать:

  • внутренний (заграничный) паспорта гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении несовершеннолетнего или паспорт ребенка (внутренний или зарубежный).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине был расширен список мужчин, которые могут уехать за пределы страны.

Также напомним, что в стране возникла проблема с выездом за границу для еще одной категории мужчин.

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#Украина #Война #Документы #За кордон