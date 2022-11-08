Остались дочери-близнецы и сын: в боях с оккупантами погиб воин ВСУ с Днепропетровщины

Мужчина мобилизовался только 17 сентября

Кровавая российско-украинская война, которая длится уже 9-й месяц, продолжает уносить жизни мирных украинцев и героев-воинов Вооруженных сил, стоящих за покой и территориальную целостность и независимость Родины. Одним из павших защитников стал житель Каменской Днепропетровской области Антон Солоха.

Очередным печальным известием на своей странице в соцсети поделился городской голова Каменского Андрей Белоусов, отметив, что погибший воин был уроженцем города Днепродзержинского, где окончил индустриальный колледж и долгое время проживал.

"От имени всей общины, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего воина, разделяя тяжелую боль утраты", — написал глава города.

В 2022 году герой Солоха окончил Херсонскую государственную морскую академию, после чего довольно долго работал в речном порту. В армию мужчину мобилизовали 17 сентября 2022 года.

По погибшему герою скучают его родители, сестра, жена, а также две дочери-близняшки и маленький сын.

Антон Солоха

Прощание с защитником Антоном Солохой состоится 8 ноября. Похоронят его на Аллее Героев кладбища по улице Весенняя (Соцгород).

Ранее "Телеграф" сообщал, как в боях с оккупантами за Херсонскую область трагически погиб военнослужащий 45-й артиллерийской бригады Вооруженных украинских сил Тарас Гаврилишин. Мужчина был известным львовским пластуном и душой любой компании.