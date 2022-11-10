По заданию спецслужб: российские пранкеры приготовили новую провокацию против Украины
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В разговоре пранкеры вспомнили омбудсмена Людмилу Денисову и пытались выведать данные по расследованию ООН
Российские оккупанты уже не раз использовали пранкеров в своих целях, сделав из розыгрышей по телефону орудие провокаций. После недавнего пранка с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской и датским парламентом известные российские пранкеры Вован и Лексус влезли в тему сексуального насилия российских военных в Украине. Все — в рамках подготовки очередной провокации против Украины от российских спецслужб. Пранкеры позвонили спецпредставителю генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамиле Паттен от имени председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко.
OBOZREVATEL опубликовал стенограмму разговора. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в разговоре поднимали вопрос о создании международного трибунала для расследования преступлений россии в Гааге, интересовались есть ли пострадавшие от насилия со стороны россиян, готовые выступить в ООН, а также выясняли, нашли ли в ООН доказательства использования россиянами "Виагры" при изнасилованиях.
Под конец разговора пранкеры не только заявили про готовность нанести удар по производству, но и "анонсировали" создание в Украине "Всемирной лиги сексуальных реформ", якобы против пропаганды гетеросексуальности. Также шла речь о принятии неких "законов", среди которых — выбор пола в детском возрасте.
Запись разговора и текстовый формат пранкеры прислали одному из российских пропагандистских СМИ. Обнародовать запись должны 10 ноября.
Мережко уже прокомментрировал пранк от его имени. Он отметил, что в цивилизованном обществе подобные провокации должны наказываться, но в россии — все наоборот, грязные технологии только поощряются. Он считает, что за действиями Вована и Лексуса стоят спецслужбы россии и цель таких провокаций — дискредитация украинских и западных политиков, а также сеяние хаоса.
В разговоре также вспоминали экс-омбудсмена Людмилу Денисову. Напомним, ее уволили в мае, а после вокруг ее слов про изнасилования разразился скандал, что также сыграло на руку российским пропагандистам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в деоккупированных населенных пунктах есть трудности с фиксацией преступлений россиян, особенно — на сексуальной почве. Оккупанты угрожали жертвам, запугивали так, что они боялись сказать даже самым близким родственникам.