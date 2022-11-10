По заданию спецслужб: российские пранкеры приготовили новую провокацию против Украины

В разговоре пранкеры вспомнили омбудсмена Людмилу Денисову и пытались выведать данные по расследованию ООН

Российские оккупанты уже не раз использовали пранкеров в своих целях, сделав из розыгрышей по телефону орудие провокаций. После недавнего пранка с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской и датским парламентом известные российские пранкеры Вован и Лексус влезли в тему сексуального насилия российских военных в Украине. Все — в рамках подготовки очередной провокации против Украины от российских спецслужб. Пранкеры позвонили спецпредставителю генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамиле Паттен от имени председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко.

OBOZREVATEL опубликовал стенограмму разговора. Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в разговоре поднимали вопрос о создании международного трибунала для расследования преступлений россии в Гааге, интересовались есть ли пострадавшие от насилия со стороны россиян, готовые выступить в ООН, а также выясняли, нашли ли в ООН доказательства использования россиянами "Виагры" при изнасилованиях.

Под конец разговора пранкеры не только заявили про готовность нанести удар по производству, но и "анонсировали" создание в Украине "Всемирной лиги сексуальных реформ", якобы против пропаганды гетеросексуальности. Также шла речь о принятии неких "законов", среди которых — выбор пола в детском возрасте.

Стенограмма пранка Паттен от имени "Мережко" Стенограмма пранка Паттен от имени "Мережко" Стенограмма пранка Паттен от имени "Мережко" Стенограмма пранка Паттен от имени "Мережко" Стенограмма пранка Паттен от имени "Мережко" Стенограмма пранка Паттен от имени "Мережко" Стенограмма пранка Паттен от имени "Мережко"

Запись разговора и текстовый формат пранкеры прислали одному из российских пропагандистских СМИ. Обнародовать запись должны 10 ноября.

Мережко уже прокомментрировал пранк от его имени. Он отметил, что в цивилизованном обществе подобные провокации должны наказываться, но в россии — все наоборот, грязные технологии только поощряются. Он считает, что за действиями Вована и Лексуса стоят спецслужбы россии и цель таких провокаций — дискредитация украинских и западных политиков, а также сеяние хаоса.

В разговоре также вспоминали экс-омбудсмена Людмилу Денисову. Напомним, ее уволили в мае, а после вокруг ее слов про изнасилования разразился скандал, что также сыграло на руку российским пропагандистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в деоккупированных населенных пунктах есть трудности с фиксацией преступлений россиян, особенно — на сексуальной почве. Оккупанты угрожали жертвам, запугивали так, что они боялись сказать даже самым близким родственникам.