А так вообще можно? "Армейские" корсеты для украинок взволновали сеть

Милитари-новинку от украинского бренда оценили не все

На девятый месяц войны с россией гордость украинцев за свои Вооруженные силы не знает границ, — настолько, что в продаже появились корсеты из камуфляжной ткани.

Стоит заметить, что такое решение вызвало неоднозначную реакцию общественности.

Выпуском "армейских" корсетов занялся начинающий бренд insha_ukraine_brand, — у него до 2 тысяч подписчиков как в TikTok, так и в Instagram.

13 ноября там решили представить новинку, — корсет без бретелей из камуфляжной ткани, похожей на пиксель, из которого шьют форму для ВСУ.

Вот как выглядит этот корсет

Реакция на корсет вышла неоднозначной, — одни выразили свой восторг и спросили, как можно заказать такое. В частности, заинтересовались корсетом девушки военных.

Но больше всего "лайков" собрали комментарии с критикой.

"Вообще у нас запрет в стране, гражданским нельзя носить военные принты", "У меня слов нема, у меня просто нема слов", "Это слишком", "Я одна не понимаю, в чем смысл?", "Нехватка пикселя для военных: я для тебя шутка?", — среди прочего, пишут украинцы.

Как сообщал "Телеграф", ранее общественность переполошил другой военный скандал, — защитника попросили ехать в тамбуре поезда, потому что он плохо пахнул.