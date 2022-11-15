Музыкальный инструмент с украинской душой: как два друга из Приазовья после оккупации возобновили бизнес по производству калимб
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Двое украинцев создают необычные музыкальные инструменты под собственным брендом
Владислав Кислых и Дмитрий Демьяненко из Приазовья, которых объединила любовь к необычным музыкальным инструментам, вырвались из оккупации и на новом месте возобновили производство калимб. Сейчас молодые люди живут в разных городах на западе Украины, но это не мешает им радовать поклонников игры на "ручном фортепиано". О жизни "под орками" в родном селе, дороге на свободную территорию и поиске идеальной формы и материалов калимб ребята рассказали "Телеграфу".
"Фактически с подарочной калимбы все и началось"
Влад и Дмитрий родились и выросли в селе Чкалово Мелитопольского района (бывший Приазовский), расположенном в двух километрах от Азовского моря. С разницей в несколько лет учились в местной школе и аграрном вузе в Мелитополе, посещали одну церковь, проводили время в общей компании.
– В конце 2019 года на Рождество жена, как всегда, искала мне какой-то интересный подарок. Увидела рекламу с калимбой (африканский язычковый щипковый инструмент, который еще называют мбирой или "ручным фортепиано". — Авт.). Зная, что я интересуюсь немного музыкой, заказала в Китае, — вспоминает 26-летний Дмитрий Демьяненко. – Получил, попробовал играть, но меня немного не устраивал звук, был глуховатый, как у всех китайских инструментов.
– Так фактически с подарочной калимбы все и началось. Мы потом вместе сидели, клацали и подумали: можно попробовать самим сделать такую штуку, – добавляет 22-летний Влад Кислых. – Заказали перед Новым годом металлические язычки на AliExpress. Они пришли где-то в марте – это как раз началась эпидемия коронавируса, и мы стали собирать калимбы. Обрабатывали дерево для корпуса собственноручно. Форму инструмента меняли несколько раз, как и варианты крепежа.
К началу полномасштабной войны друзья уже имели узнаваемый бренд DEKY (название – первые две буквы фамилий ребят) и отлаженное производство. Но его пришлось поставить на паузу, потому что логистика с оккупированными территориями была нарушена. Соответственно, ни заказать компоненты, ни отправить готовые калимбы заказчикам было невозможно.
– Мы автоматически стали оккупированной территорией, когда россияне в последних числах февраля захватили Мелитополь, – объясняет Влад. — Но до середины апреля военные в Чкалово не появлялись, поэтому жизнь в селе почти не изменилась, разве что были перебои с электричеством. Но стали ходить слухи, что скоро могут и к нам зайти, а на тот момент уже было известно о событиях в Буче, Ирпене, так что я с семьей решил эвакуироваться. Васильевка тогда была закрыта, ехали через Орехов, преодолели где-то 25 блокпостов. Почти на каждом, кроме проверки документов, просматривали вещи, просили снять верхнюю одежду, футболку – искали татуировки.
- Я со своей женой и дочерью еще немного задержался в селе, – добавляет Дмитрий. – И россияне появились сначала проездом, а потом стали делать рейды. Почти каждый дом обходили, переворачивали все внутри, искали, возможно, оружие или украинскую символику. И это был первый такой звоночек. Затем заговорили о возможной мобилизации на оккупированных территориях. Поэтому мы тоже собрались ехать – нас была большая группа от церкви, организовали колонну. В общем, дорога была немного проще, чем говорит Влад. Возможно, потому, что машин было много, или потому, что у меня был маленький ребенок, но как-то быстрее все прошло.
Оба партнера хотя и не планировали ничего в плане продолжения производства, потому что думали прежде всего, как оказаться в безопасности, на всякий случай взяли с собой немного заготовок и инструментов. И уж когда обустроились на новом месте, подумали: может, стоит вернуться к изготовлению калимб.
"Используем дуб, ясень, из экзотики – только венге"
Перезапуск проекта Влад и Дмитрий производили в изменившихся условиях – процессы пришлось разделить, потому что один поселился в Здолбунове, другой – в Коломые. Потребовалось время, чтобы найти помещение для мастерской, приобрести недостающие инструменты, найти помощников. Кроме того, ребята стали делать самостоятельно и музыкальную часть, поэтому теперь имеют на выходе полноценную украинскую калимбу.
- Из-за войны Китай был заблокирован, и это был шанс для нас, чтобы все компоненты калимбы стали собственного производства, – говорит Дмитрий. – И до этого были попытки изготовить металлические язычки, а теперь в этом уже была необходимость. Я покупаю пружинную ленту на металлургическом заводе в Запорожье, шлифую ее, полирую, нарезаю язычки нужной длины, закругляю. Уже готовые элементы отправляю Владу.
- Я в свою очередь отвечаю за древесину, – продолжает Влад. – Пока мы используем дуб и ясень, по экзотике у нас – только венге. Поэтому я вырезаю корпуса, шлифую, по заказу делаю гравировку – логотипы или какие-то рисунки. Потом собираю калимбы – сейчас мы их делаем на 11 или 15 нот. Первый вариант подходит больше для интуитивной игры, когда есть желание просто играть, не думая, на какой язычок давить. Второй – для изучения мелодий по табам (схема игры, в которой ноты записаны цифрами. – Авт.) , примеры которых есть у нас на странице в Инстаграме. На мне также рекламная часть – реклама, контент в социальных сетях, общение с заказчиками. Поскольку у нас несколько месяцев на странице не было ни одного поста, она опустилась в поиске на самый низ, поэтому было трудно возобновить продажи.
Однако сейчас ребята уже почти вышли на довоенный уровень, потому что простой в овладении инструмент пришелся по душе украинцам. Для некоторых он стал развлечением, а кому-то помогает в сложных ситуациях.
- Актуальность калимбы даже увеличилась по сравнению с периодом до 24 февраля, потому что людям нужны сейчас вещи, которые бы их успокаивали, – говорит Влад. – У нас много отзывов, которые это доказывают. Например, люди писали, что во время обстрелов они играли на калимбе и это их отвлекало. Или давало утешение, когда не было света, потому что ничего другого не было возможности делать. Или поднимало настроение в другой печальной ситуации. И заказов у нас больше из разных городов Украины, хотя были и из Польши, Германии, Норвегии, но от наших соотечественников, туда переехавших. Иностранцы обращаются редко, недавно вот из Бразилии мне написали по-английски.
Основатели DEKY говорят, что для них сегодня проект и хобби, и работа. Владу и Дмитрию нравится дарить людям положительные эмоции. Они постоянно в поиске новых решений, чтобы сделать звучание инструмента еще красивее. В планах — расширение ассортимента путём использования новых пород древесины для корпуса.
– В будущем было бы очень круто иметь большой магазин интуитивных инструментов, которые по духу общие с калимбой, те же хэндпаны, – говорит Дмитрий. – Но понимаем, что каждый новый инструмент, какой бы мы ни взяли, это будет совсем другое дело. И опыт, который есть сейчас, никак нам не поможет, нужно будет с нуля учиться всем процессам. Так что это, можно сказать, такая отдаленная перспектива, о которой мы думаем в меньшей степени.
- Есть еще много в чем развиваться именно с калимбой, расширять ассортимент – не распыляемся, — дополняет друга Влад. – Не можем, конечно, сказать, что наши инструменты лучшие, хотя мы самый крупный производитель калимб в Украине. И наши однозначно имеют более качественное звучание, чем китайские, а главное преимущество — они сделаны полностью вручную, эксклюзивны, потому что мы вкладываем частицу нашей души.