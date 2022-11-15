Музыкальный инструмент с украинской душой: как два друга из Приазовья после оккупации возобновили бизнес по производству калимб

Двое украинцев создают необычные музыкальные инструменты под собственным брендом

Владислав Кислых и Дмитрий Демьяненко из Приазовья, которых объединила любовь к необычным музыкальным инструментам, вырвались из оккупации и на новом месте возобновили производство калимб. Сейчас молодые люди живут в разных городах на западе Украины, но это не мешает им радовать поклонников игры на "ручном фортепиано". О жизни "под орками" в родном селе, дороге на свободную территорию и поиске идеальной формы и материалов калимб ребята рассказали "Телеграфу".

"Фактически с подарочной калимбы все и началось"

Влад и Дмитрий родились и выросли в селе Чкалово Мелитопольского района (бывший Приазовский), расположенном в двух километрах от Азовского моря. С разницей в несколько лет учились в местной школе и аграрном вузе в Мелитополе, посещали одну церковь, проводили время в общей компании.

– В конце 2019 года на Рождество жена, как всегда, искала мне какой-то интересный подарок. Увидела рекламу с калимбой (африканский язычковый щипковый инструмент, который еще называют мбирой или "ручным фортепиано". — Авт.). Зная, что я интересуюсь немного музыкой, заказала в Китае, — вспоминает 26-летний Дмитрий Демьяненко. – Получил, попробовал играть, но меня немного не устраивал звук, был глуховатый, как у всех китайских инструментов.

– Так фактически с подарочной калимбы все и началось. Мы потом вместе сидели, клацали и подумали: можно попробовать самим сделать такую штуку, – добавляет 22-летний Влад Кислых. – Заказали перед Новым годом металлические язычки на AliExpress. Они пришли где-то в марте – это как раз началась эпидемия коронавируса, и мы стали собирать калимбы. Обрабатывали дерево для корпуса собственноручно. Форму инструмента меняли несколько раз, как и варианты крепежа.

Форму инструмента меняли несколько раз

К началу полномасштабной войны друзья уже имели узнаваемый бренд DEKY (название – первые две буквы фамилий ребят) и отлаженное производство. Но его пришлось поставить на паузу, потому что логистика с оккупированными территориями была нарушена. Соответственно, ни заказать компоненты, ни отправить готовые калимбы заказчикам было невозможно.

– Мы автоматически стали оккупированной территорией, когда россияне в последних числах февраля захватили Мелитополь, – объясняет Влад. — Но до середины апреля военные в Чкалово не появлялись, поэтому жизнь в селе почти не изменилась, разве что были перебои с электричеством. Но стали ходить слухи, что скоро могут и к нам зайти, а на тот момент уже было известно о событиях в Буче, Ирпене, так что я с семьей решил эвакуироваться. Васильевка тогда была закрыта, ехали через Орехов, преодолели где-то 25 блокпостов. Почти на каждом, кроме проверки документов, просматривали вещи, просили снять верхнюю одежду, футболку – искали татуировки.

- Я со своей женой и дочерью еще немного задержался в селе, – добавляет Дмитрий. – И россияне появились сначала проездом, а потом стали делать рейды. Почти каждый дом обходили, переворачивали все внутри, искали, возможно, оружие или украинскую символику. И это был первый такой звоночек. Затем заговорили о возможной мобилизации на оккупированных территориях. Поэтому мы тоже собрались ехать – нас была большая группа от церкви, организовали колонну. В общем, дорога была немного проще, чем говорит Влад. Возможно, потому, что машин было много, или потому, что у меня был маленький ребенок, но как-то быстрее все прошло.

Оба партнера хотя и не планировали ничего в плане продолжения производства, потому что думали прежде всего, как оказаться в безопасности, на всякий случай взяли с собой немного заготовок и инструментов. И уж когда обустроились на новом месте, подумали: может, стоит вернуться к изготовлению калимб.

"Используем дуб, ясень, из экзотики – только венге"

Перезапуск проекта Влад и Дмитрий производили в изменившихся условиях – процессы пришлось разделить, потому что один поселился в Здолбунове, другой – в Коломые. Потребовалось время, чтобы найти помещение для мастерской, приобрести недостающие инструменты, найти помощников. Кроме того, ребята стали делать самостоятельно и музыкальную часть, поэтому теперь имеют на выходе полноценную украинскую калимбу.

- Из-за войны Китай был заблокирован, и это был шанс для нас, чтобы все компоненты калимбы стали собственного производства, – говорит Дмитрий. – И до этого были попытки изготовить металлические язычки, а теперь в этом уже была необходимость. Я покупаю пружинную ленту на металлургическом заводе в Запорожье, шлифую ее, полирую, нарезаю язычки нужной длины, закругляю. Уже готовые элементы отправляю Владу.

Над каждой калимбой ребята колдуют, чтобы получить хорошее звучание

- Я в свою очередь отвечаю за древесину, – продолжает Влад. – Пока мы используем дуб и ясень, по экзотике у нас – только венге. Поэтому я вырезаю корпуса, шлифую, по заказу делаю гравировку – логотипы или какие-то рисунки. Потом собираю калимбы – сейчас мы их делаем на 11 или 15 нот. Первый вариант подходит больше для интуитивной игры, когда есть желание просто играть, не думая, на какой язычок давить. Второй – для изучения мелодий по табам (схема игры, в которой ноты записаны цифрами. – Авт.) , примеры которых есть у нас на странице в Инстаграме. На мне также рекламная часть – реклама, контент в социальных сетях, общение с заказчиками. Поскольку у нас несколько месяцев на странице не было ни одного поста, она опустилась в поиске на самый низ, поэтому было трудно возобновить продажи.

Так обрабатывают дерево для музыкальных инструментов. Бренд DEKY сейчас уже имеет несколько помощников

Однако сейчас ребята уже почти вышли на довоенный уровень, потому что простой в овладении инструмент пришелся по душе украинцам. Для некоторых он стал развлечением, а кому-то помогает в сложных ситуациях.

- Актуальность калимбы даже увеличилась по сравнению с периодом до 24 февраля, потому что людям нужны сейчас вещи, которые бы их успокаивали, – говорит Влад. – У нас много отзывов, которые это доказывают. Например, люди писали, что во время обстрелов они играли на калимбе и это их отвлекало. Или давало утешение, когда не было света, потому что ничего другого не было возможности делать. Или поднимало настроение в другой печальной ситуации. И заказов у нас больше из разных городов Украины, хотя были и из Польши, Германии, Норвегии, но от наших соотечественников, туда переехавших. Иностранцы обращаются редко, недавно вот из Бразилии мне написали по-английски.

Играть на калимбе можно где угодно, например, на берегу родного Азовского моря, где жил Влад

Основатели DEKY говорят, что для них сегодня проект и хобби, и работа. Владу и Дмитрию нравится дарить людям положительные эмоции. Они постоянно в поиске новых решений, чтобы сделать звучание инструмента еще красивее. В планах — расширение ассортимента путём использования новых пород древесины для корпуса.

Различные по количеству нот калимбы подходят для интуитивной игры или игры по табам

– В будущем было бы очень круто иметь большой магазин интуитивных инструментов, которые по духу общие с калимбой, те же хэндпаны, – говорит Дмитрий. – Но понимаем, что каждый новый инструмент, какой бы мы ни взяли, это будет совсем другое дело. И опыт, который есть сейчас, никак нам не поможет, нужно будет с нуля учиться всем процессам. Так что это, можно сказать, такая отдаленная перспектива, о которой мы думаем в меньшей степени.

Калимбы хорошо помогают успокаиваться и релаксировать, говорят их владельцы

- Есть еще много в чем развиваться именно с калимбой, расширять ассортимент – не распыляемся, — дополняет друга Влад. – Не можем, конечно, сказать, что наши инструменты лучшие, хотя мы самый крупный производитель калимб в Украине. И наши однозначно имеют более качественное звучание, чем китайские, а главное преимущество — они сделаны полностью вручную, эксклюзивны, потому что мы вкладываем частицу нашей души.