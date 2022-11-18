Горящий кремль и мандаринку: украинский художник изобразил новогоднюю мечту всех украинцев

Более девяти месяцев все украинцы ждут только уничтожение путина и его приспешников

Художники в Украине, как и все другие жители многострадальной страны, которая уже более 9 месяцев страдает кровавой российской агрессией, крайне чувствительно реагируют на ход российско-украинской войны. Очевидно, что желания этих творческих личностей очень четко совпадают сейчас с мечтой миллионов простых украинцев — уничтожить кремль и президента рф владимира путина. Свои мысли, путем визуализации, в картине изобразил и украинский художник Никита Титов, очередную работу которого активно обсуждают пользователи украинского сегмента Сети.

На картине, обнародованной Титовым на странице в "Фейсбуке", изображен этакий новогодний подарок, о котором мечтают все украинцы: дед мороз в ночь на первое января летит над российским кремлем и плести у него вылетающими из его саней ракетами.

"Ночь, дали свет, могу порисовать, вышел покурить на балкон, а там снег, сразу настроение праздничное и мысли, чтобы загадать на новый год", — говорится в тексте публикации художника.

Новогодняя мечта от Никиты Титова

В комментариях под публикацией Титова украинцев радостно шутят по его рисунку и отмечают, что художник попал в точку и его произведение действительно отражает их пожелания. Большинство советует ему не останавливаться и надеются на то, что его картина когда-нибудь будет воплощена в реальность.

Ранее "Телеграф" сообщал, как таинственный мировой художник Бенкси недавно изобразил девочку-гимнастку на развалинах дома в Бородянке.