"Спаситель Галактики Коля Тищенко на месте": украинцы нашли причину побега россиян из Херсона

"Титан" снова стал объектом для насмешек в сети

Скандальный народный депутат от партии "Слуга народа" Николай "Титан" Тищенко, недавно получивший новую должность в Верховной Раде, решил снова "показать себя". Политик посетил многострадальный Херсон, который с потом и кровью удалось освободить украинским Вооруженным силам, и сфотографировался на фоне таблички на въезде в деоккупированный областной центр, позже разместив эту фотографию на своей странице в соцсети. Пользователи на очередную затею "Титана" отреагировали достаточно резко, раскритиковав нардепа.

В своем сообщении Тищенко снова перечислил все свои достижения в политике и волонтерстве, а также подчеркнул, что приехал в освобожденный город, чтобы провести личный депутатский контроль и передать свои выводы руководителю фракции и Офису Президента.

"Сразу после визита Президента приехал в Херсон. Как народный депутат и как глава ВСК хотел лично проверить, что происходит в городе после того, как уехали первые лица. Ведь депутатский контроль на местах — и является одной из наших основных задач. Свои выводы предоставлю руководителю. фракции и офиса президента.

А как волонтер, лично, как говорят "из рук в руки", передал местным жителями гуманитарную помощь от фонда "Дорога Мира". Ведь во время оккупации путинские убийцы перекрыли любую поставку продуктов, воды, средств гигиены и чего-либо в город. Но только отбирали последнее у местных.

После чрезвычайно тяжелой борьбы, Херсон дома

Слава нашим воинам!

Слава всем украинцам, которые смогли пережить оккупацию!", — Написал нардеп.

Николай Тищенко приехал в Херсон

Пользователи сети бурно обсуждают публикацию скандального нардепа и жестко комментируют фотографию на фоне Херсона. Большинство, как обычно, обратило внимание на довольно бессмысленный вид Тищенко и резко раскритиковало его систематическое желание пропиариться на войне. Есть и такие, кто посоветовал политику вернуться в ресторанный бизнес и отметили, что мечтают "начистить пачку".

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский нардеп Николай Тищенко после посещения Одессы, где побывал в День города, 2 сентября, сфотографировался в центре донорства, где и сам приобщился к сдаче крови для нужд украинских защитников.