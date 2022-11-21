Наглость зашкалила: в россии заговорили о плане восстановления рф за деньги Запада

После войны Запад якобы должен помочь не только Украине… но и стране-агрессору, россии

В россии начали звучать заявления о возможном плане поствоенного восстановления наподобие "плана Маршалла", какой был после Второй мировой войны, — однако говорят они не только о восстановлении Украины, но и о необходимости такого плана для россии.

"Телеграф" проанализировал эти заявления и собрал реакцию на них украинской общественности, — реакция, к слову, мягко говоря негодующая.

Одним из первых отличился оппозиционер, один из главных соратников Алексея Навального, Леонид Волков, — он открыто называет войну "путинской", а не российской, обосновывая это тем, что решение о наступлении приняли единолично "5-6 выживших из ума стариков", а среди солдат много идейных, запуганных и запутавшихся.

В качестве доказательства этого он вспомнил, что россияне не рвались воевать, из-за чего пришлось сначала задействовать ЧВК "Вагнера", а потом вводить частичную мобилизацию.

Волков уверен, что это дает надежду на будущее возобновление нормальных отношений россии со всем миром, как было с Германией после Второй мировой, — когда россияне проведут выплаты Украине, и докажут, что новый путин в рф невозможен.

Но для этого Запад должен провести "план Маршалла" не только для Украины, но и для россии: "Он нужен, чтобы не было вновь этого чувства несправедливости, а чтобы было чувство благодарности и желание вновь налаживать отношения".

Отличился тезисами по этой теме и менее известный российский политик Михаил Плетнев, — он написал целый тред в Твиттере, почему эмигрантская оппозиция должна добиться "плана Маршалла" для поствоенной россии.

По его словам, Запад вложил недостаточно в помощь россии после развала СССР в 1991 году, несмотря на то, что ей было сложнее вставать на ноги, чем другим бывшим республикам, что впоследствии и вылилось в антиамериканизм, нищету и путинизм.

И после провала в войне с Украиной 144 миллиона россиян могут почувствовать себя никому не нужными и зациклиться на настроениях "все против нас".

Плетнев считает, что будет проходить экзамен, — воспитанная на ценностях гуманизма, толерантности и мультикультурализма Европа либо поможет поствоенной россии интегрироваться в мировое демократическое пространство, либо отгородится от нее.

В Украине такие идеи россиян восприняли критически, что можно понять, — ведь это россия развязала войну и это именно российские ракеты разрушили тысячи домов в Украине, уничтожили почти половину критической инфраструктуры, оставили много детей сиротами. Саму россию же никто не бомбил, и что она в ненамного лучшем состоянии, чем разбитая войной Украина, — ответственность скорее самих россиян.

"Я вообще человек добрый, мне обычно жалко буквально всех. Но уровень наглости русни нащупал грань моей доброты. Конч**ные, у вас страна выглядит так, будто бы ее бомбили, потому что вы нехозяйственные у**ища, а не потому что вам кто-то что-то должен", — написала одна из украинок, комментируя видео.

"Вас же долб**бов в 90-ых американцы уже вытащили из болота, где ваше чувство благодарности?", "Человек не только без эмоционального интеллекта, но и без стыда и совести", "Уровни наглости не перестают поражать", "Этот упрек просто забыл, что план маршала идет в комплекте с разделением на зоны оккупации, демилитаризацией и денацификацией, а также с полным уничтожением российских городов ковровыми бомбардировками", "Так вот кто должен строить для них прекрасную россию будущего", — также пишут в сети.

Что такое "план Маршалла"?

Это инициатива США по помощи государствам Европы в восстановлении после Второй мировой. Официально она так и называлась "программа восстановления Европы", однако в историю вошла под именем госсекретаря США Джорджа Маршалла, который был одним из главных инициаторов.

Программу реализовывали на протяжении четырех лет, начиная с 1948 года, и на нее ушло $13 млрд (на 2021 год это сумма была соразмерна ~$120 млрд).

Германия после войны была разделена на оккупационные зоны, подконтрольные правительствам СССР, США, Британии и Франции. Со временем произошло объединение американской, британской и французской зон в Западную Германию, которая присоединилась к "плану Маршала".

Вместе с Западной Германией к плану присоединилось 17 европейских стран. СССР отказался от участия и фактически запретил принимать помощь Польше, Чехословакии и другим союзным странам.

Историки до сих пор спорят, насколько "план Маршалла" на самом деле был эффективен, однако период его реализации стал периодом самого быстрого роста в истории Европы, и это стало одним из первых толчков к европейской интеграции.

Как сообщал "Телеграф", экс-премьер Британии Борис Джонсон уже заявил, что станет "двигателем" нового "плана Маршалла" для Украины.