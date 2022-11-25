"Говорил, что пустит меня по кругу": история женщины, изнасилованной россиянами

Украинка, которая согласилась анонимно рассказать свою историю "Телеграфу", говорит, что до сих пор не может прийти в себя

Российские солдаты в каждом населенном пункте в Украине, который они оккупируют, насилуют женщин, мужчин и детей. Таких случаев гораздо больше, чем об этом говорят публично. Зачастую из-за того, что сами пострадавшие не готовы говорить о своей боли и обращаться к правоохранителям.

Одна такая женщина, которую выявил психологический проект "Assisto", работающий с пострадавшими, согласилась анонимно рассказать свою историю "Телеграфу". Сейчас с женщиной работают психологи проекта. А еще одна пострадавшая, о которой также идет речь в этой истории, сошла с ума и сейчас лечится в Европе.

- Это произошло 9 марта, — говорит женщина. — Ко мне пришел оккупант, который до того на моих глазах убил человека. Он пришел с моим соседом. Стук в дверь, я не поняла, кто бы это мог быть. Открываю дверь, стоит парень невысокого роста – не бурят, но черные волосы, карие глаза. И второй, который меня потом изнасиловал. От них воняло соляркой, они, кажется, были танкистами.

Он сначала спросил, нет ли у меня оружия, потом — где мой телефон. Но я его заранее спрятала, потому что у меня там были видео с передвижением их техники. Предложила отдать свой старый телефон, но он сказал, что не нужно.

Ко мне обращался так, будто я ему подружка, хотя я по возрасту ему в матери гожусь. Потом он стал предлагать мне пойти жить с ним в другие дома, мол, наши соседи уехали в россию. Хотя это была ложь.

Он ушел, но на прощание сказал повесить на забор и дом белые тряпки.

После меня пошел к соседям и забрал у них детский ноутбук. Уже ночью, ложась спать, я сказала мужу, что мне не нравятся эти белые тряпки на заборе, но мы их так и не сняли.

Где-то в 22:30 снова слышу стук в дверь. Муж мой спал. Я пошла открывать и увидела на улице троих мужчин. Командира и еще двоих, которые приходили до того. Они предложили пойти с ними в штаб. Я испугалась, пошла одеваться.

Со мной рядом постоянно шел один парень, ему на вид лет 19, звали Олег. Он стал меня щупать еще на улице. Я говорила ему убрать руки, а он мне: "Закрой рот". Когда мы шли, я услышала в доме выстрел. Подумала, что они убили моего мужа, и побежала обратно в дом. Но муж, к счастью, был жив.

Мы снова вышли на улицу, и кто-то из них начал стрелять. Дверь была закрыта, поэтому они перелезли через забор. Они хотели забрать еще одну женщину. Когда мы вошли в дом, у соседа зазвонил телефон. Один из оккупантов хотел в него выстрелить, но попал командиру в ногу.

Они были пьяные — вывели соседа во двор и направили на него автомат. В это время другие меня постоянно щупали, вели себя, будто я какая-то тряпка. И потом повели меня в другой дом, а моего мужа оставили у соседей. Там они тоже хотели забрать женщину, но ее муж открыл дверь и стал сопротивляться. Он предлагал взять его, но не трогать жену. Но россияне начали спорить с ним, а потом кто-то из них выстрелил, и сосед упал. Его убили.

В это время другие забрали его жену, а она даже не знала, что ее мужа убили, потому что тело отодвинули. Оккупанты хотели забрать еще одну женщину, но та им "не подошла", они говорили, что она толстая.

Уже в другом доме Наташу, соседку мою, повели на второй этаж, меня оставили на первом. Спрашивала того, что был со мной: сколько тебе лет? Он говорит: 19. А ведь мне 41. То есть я ему тоже в матери гожусь!

Он стал меня толкать на пол, а потом заставил делать ему оральные ласки. А уже после этого начал насиловать, как хотел. И это длилось долго.

Я все спрашивала, не убьет ли он меня. А он говорил, что будет насиловать меня до утра.

Еще угрожал, что заберет меня в штаб и пустит по кругу, что все будут меня насиловать.

На время он вышел, я воспользовалась возможностью и сбежала. Прибежала домой, спряталась с мужем на крыше. Постоянно казалось, что они меня ищут.

Мне было тяжело прийти в себя после того, что сделали со мной, и от того, что я увидела, как убивают человека. Раньше я видела такое только в кино.

Три дня не могла прийти в себя. Постоянно плакала и пряталась. Но сказала себе, что молчать не буду. Так и сидела в укрытиях, пока россиян не выбили отсюда. Теперь боюсь громких звуков, боюсь ходить по селу, боюсь яркого света. Еще не пришла в себя...