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Встречали воина на коленях: на Тернопольщине провели в последний путь погибшего на фронте многодетного отца

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Воин ВСУ защищал украинские территории от дерзких россиян Новость обновлена 25 ноября 2022, 14:02
Воин ВСУ защищал украинские территории от дерзких россиян

У мужчины осталась большая семья, вместе с которой по герою скорбить теперь и другие украинцы

В Тернопольской области простились еще с одним героем нашей Родины, отдавшим свою жизнь в борьбе с оккупантами за дальнейшую свободную судьбу будущего поколения, которое сейчас вынужденно страдает от вооруженной агрессии соседней россии.

В последний путь 50-летнего многодетного отца Юрия Ожоганича провожали на Шумщине, где павшего воина местные жители встречали на коленях, выражая таким образом благодарность и уважение герою из Вооруженных украинских сил.

Как сообщили в пресс-центре Шумской территориальной громады, Юрий был отцом пяти детей и совместно со своими родными защищал украинские территории от российских захватчиков.

Похороны военного ВСУ
Прощаться с героем пришло почти все село

Похоронили трагически погибшего на фронте героя-воина в его родном селе Потуторов, где он провел свою счастливую жизнь с большой семьей. Теперь в скорби не только близкие друзья и собратья Юрия, но и все неравнодушные украинцы.

Похороны героя в Тернопольской области
Последнее прощание с военнослужащим в его родном селе

Ранее "Телеграф" сообщал, как в освободительном бою за Украину погиб уроженец города Знаменка Александр Бандура, участвовавший в сверхсложных боях за Иловайск, где получил тяжелые ранения, однако не остановился и пошел снова защищать земли Родины от российских оккупантов.

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#Украина #Тернопольская область #Война #Похороны #Герой