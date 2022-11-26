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Война не лишила украинцев тяги к прекрасному: как украинские бизнес-леди продвигают яркую обувь далеко за пределы страны

Автор
Наталья Тютюненко Наталья Тютюненко
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Основательницы украинского обувного бренда "Хамелеон"
Основательницы украинского обувного бренда "Хамелеон". Фото Коллаж "Телеграфа"

Елена Красношапка и Лилия Салагацкая рассказали "Телеграфу", почему не перевели бизнес на военные рельсы и о месте fashion во время войны

Рынок производства обуви в Украине с началом войны переобулся: теперь в приоритете берцы, военные ботинки, тактические кроссовки. Как держатся производители, заточенные на украинскую дизайнерскую обувь? Об этом "Телеграф" поговорил с основательницами украинского бренда "Хамелеон" Еленой Красношапкой и Лилией Салагацкой.

"Даже дрон умудрились найти и купить в первые недели войны"

– Как вы встретили 24 февраля?

Елена Красношапка: — Мы готовились к весенней коллекции. В начало войны не верили. 24 февраля предупредили своих сотрудников, чтобы оставались дома, берегли себя. Нам с Лилией позвонили знакомые: "Ожидается что-то страшное, приезжайте к нам в Бучу". Первые дни войны мы провели именно там, в Буче. По дороге видели вертолеты, и даже, как один из них подбили. Это было в самом деле страшно. Через четыре дня уехали вместе с друзьями оттуда в западные области Украины. Лилия в Тернопольской области, я во Львов.

А вот соседи друзей, которые отказались ехать с нами, к сожалению… Дня через четыре после нас они тоже решили уезжать. Машину остановили российские военные, двух сыновей и мужа расстреляли в упор. Женщина вышла из машины и попросила: "Убейте и меня, как я теперь буду жить? Мне больше не для чего". Не убили, и не потому, что пожалели. Это еще одна сторона нашей, женской боли в этой войне. Мужа и сыновей похоронить не дали. После освобождения Бучи она вернулась туда, чтобы разыскать тела сыновей и мужа.

Мы не пострадали, но то, что происходило с людьми рядом… Мы в первые дни увидели, что это за война.

– Что делали дальше, как адаптировались?

Елена: — Перечислили деньги сотрудникам, чтобы хватило на первое время.

Потом нам позвонил один из них, сказал, что пошел в ТрО. Я попросила коллег, которые оставались под Киевом, выйти на производство, сшить ему теплую обувь. Так появились первые наши берцы.

– Знаю, что у берцев сложные лекала. Делали их сами?

Елена: Да, сделали во Львове, передали производителям. Потом они еще пару месяцев дорабатывались, потому что для первой пары главным критерием было – теплые.

Лилия Салагацкая: — Лекала для берцев действительно очень сложные. В одной паре – 54 элемента, которые нужно сложить, прошить, правильно соединить с подошвой.

Елена: — Потом нам позвонили партнеры, владельцы производства: "У тебя здесь есть кожа, можно мы ее возьмем, потому что нужно ребят из теробороны обувать?" Я говорю: "Берите все, что нужно".

Но ведь на берцах дело не кончается. Надо было помогать покупать рации, плитоноски и т. д. К нам тогда обращались наши два сотрудника, которые пошли в ТрО, знакомые, клиенты. У Лили два брата на фронте.

Елена и Лилия с корреспонденткой "Телеграфа"
"Клиенты нас поддержали", — рассказали Елена и Лилия корреспондентке "Телеграфа"

Сначала мы помогали своими деньгами, потом бросали клич по друзьям. Но эти ресурсы не бесконечны.

Тогда я вспомнила, что у нас в магазине из новой весенней коллекции пришли готовые белые кеды. Знакомые их забрали в шоуруме и отправили во Львов. Я нахожу во Львове мастерскую, покупаю краски для кожи и рисую на кедах все, что знаю об Украине, и все, что болит. Это были и васильки во ржи, и бьющееся сердце Украины, какие-то месседжи. Опубликовали пост на странице в Instagram, что собираем средства, вот есть такие кеды.

Наши клиенты поддержали нас. Кто покупал обувь, кто донатил. Мы деньги направляли на поддержку военных.

– Сегодня продолжаете заниматься изготовлением обуви?

Лилия: — Сейчас есть кому производить, отрасль перестроилась под военные нужды. Есть целая экосистема волонтерской и бизнес поддержки.

Мы включились в самом начале, когда нужны были лекала, когда могли уехать в Варшаву — найти прорезиненную кожу, специальные утеплители на конопле и все то, чего не хватало. Даже дрон умудрились тогда найти и купить в первые недели войны.

Елена: — Наши партнеры профессионально занялись военной обувью. Львов, Запорожье, Одесса, Харьков. Харьковчанами мы вообще восхищаемся. Они продолжали и во время окружения и сумасшедших обстрелов выполнять все заказы и отправлять их по регионам вовремя.

Мы решили возвращаться в Киев и делать свое. Когда вошли в поезд до Киева, нам проводник сказал: свет не включать, если будет обстрел, ложиться на пол и ползти к выходу, не поднимая головы. В эту ночь произошла некая трансформация. Ты понимаешь, что у тебя тоже есть внутренняя сила, ты не просто хрупкая женщина.

Приехали утром, тащили сумки с вокзала пешком. Вокруг никого, город пуст, только ревут все время сирены.

Решили для себя: чтобы там ни было, нужно работать. Будем искать клиентов.

Обувь
Яркая и удобная обувь нравится многим

Лилия: — На самом деле, клиенты уже были. Те, кто жил за границей и кто уехал, хотели нас поддержать. Одни – давайте мы что-нибудь купим или задонатим. Другие писали: "Я убегала в одних кроссовках. Очень хочу что-то яркое и удобное из дому, чтобы как в мирной жизни". Нас это поддерживало и стимулировало.

"Всемирная глобализация порождает очень много хлама"

– С чего в 2014 году начался ваш проект?

Лилия: — Мы — люди кризиса. Как только начинаются глобальные проблемы, у нас толчок – действуем!

Елена: — До 2014 года мы работали в украинском офисе российской IT-компании. Когда начался Майдан, поддерживали его, волонтерили. В то время компания решила свернуть бизнес в Украине, предложили нам переехать в Москву. Мы точно не хотели в россию, поэтому уволились и начали думать, что дальше?

Готовимся увольняться, ищем работу. Захожу к Лиле: "Будем делать обувь. Я это умею".

Я по образованию дизайнер. У меня была мечта создавать обувь, но я получила первый очень негативный опыт работы, разочаровалась и пошла в рекламу.

Лилия приехала из Беларуси, мы познакомились в отделе маркетинга.

Первая наша пара – разноцветные ботинки.

разноцветные ботинки
Первая пара бренда "Хамелеон" — разноцветные ботинки.

– Почему решили делать именно разноцветные? Наибольший спрос на черные, коричневые, серые…

Елена: — Вот эта серость и бесила. Мы обращали внимание на обувь людей в метро – это была серая масса. Но ведь мы такие крутые! Разноцветье всегда было в украинской культуре.

Лилия: — После Майдана начался бум на все украинское. Мы поняли, что намного интереснее, чем нам самим казалось, и начался спрос на креативное. Сейчас переживаем новую волну самосознания и самоуважения.

– Но ведь это был риск?

Елена: — Авантюра, но она была вдохновляющей. Мы отвлеклись от плохих мыслей и начали вдохновлять других людей. После нас появилось очень много разных обувных мастерских и мастеров.

– Вы помните первую пару, которую продали?

Елена: — Да! Наша экс-коллега из IT-компании пришла к нам: "А можно ли распаровать ботинки, взять один красный и один синий?" — "Нет, как мы их продадим потом?" Мы специально для нее изготовили новую пару – один ботинок красный, другой – синий.

Лилия: — Людям нравится вот эта кастомизация, посредством которой можно донести что-то свое. Нас просили прибавить вышивки, изменить комбинирование цветов. И мы делали это раньше многих мировых брендов. Елена позже, в 2018 году, сотрудничала с Dolce&Gabbana, делала для их клиентов в Украине кастомизацию кедов.

– У вас не было желания развивать свою сеть магазинов, делать не только дизайн, но и собственное производство?

Елена: — Я практически выросла на большом обувном производстве, которым руководил дядя. Мне самой очень хотелось чего-то эксклюзивного, с качественным сервисом, индивидуальным подходом. Не отходить от творчества.

Эта всемирная глобализация порождает очень много хлама. Нам хочется делать что-то такое, что дарит настоящие эмоции, что уникально, ценно для человека, не является проходным. А это не про серию, не про много.

Лилия: — Моя сестра работает в компании, которая исследовала украинский рынок рекламы. Они определяли, как адаптировать западные рекламные проявления к украинскому рынку. И пришли к выводу, что у нас тяга к эстетике, к живой природе, к позитивному, оптимистическому, прекрасному. И война этого не может изменить.

вышитая обувь
Если добавить вышивку, можно создать эксклюзивную обувь

"Для нас эта война — большая беда. И большое внимание мира"

– Спрос выравнивается по сравнению с довоенным временем?

Елена: — Не сам собой. Каждый бизнес что-то для этого делает. А еще нас, украинцев очень поддерживают в мире.

– Что вы меняли в работе? Может, делали какие-то акции?

Лилия: — После патриотических кедов… Мы участвовали в выставке в Польше, были в Париже.

– Как в столице моды реагировали на украинский бренд?

Елена: — У нас есть меховые туфли, они немного экзотичные, мы их называем антистрессовыми. На них была самая яркая реакция парижан. Но у нас нет цели быть признанными именно в Париже. Он скорее для больших брендов. И не столько обувных, сколько брендов одежды.

Меховые туфли дизайнеры называют антистрессовыми
Меховые туфли дизайнеры называют антистрессовыми

– А где Мекка для производителя дизайнерской обуви?

Елена: – Италия. Там такие материалы! Можно найти все, что угодно. Вдохновляться новыми идеями, фактурами. Мы сотрудничаем с подрядчиками, закупаем материалы.

Лилия: — В Испании очень много интересных, крутых брендов.

Елена: — Нас также приглашали партнеры из Австрии. Мы не ездили сами, отправляли обувь. В ответ пришло предложение продавать наши изделия.

Лилия: — Вена удивила, мы не ожидали, что там начнут покупать наши меховые балетки.

Меховые балетки
Меховые балетки пользуются большим спросом в Вене

Елена: — Они сначала относятся настороженно: А где это сделано? В Украине? Мы не знаем такого бренда. Но реакция потом – ок, это классно. С Украиной таких ассоциаций на обувном рынке, как в Италии, пока нет. Но постепенно они знакомятся с нашими брендами и им нравится. И мы такими маленькими шагами двигаемся вперед.

Для нас эта война — большая беда. И большое внимание мира.

Лилия: – Потом появился маркетплейс shop.brave.ua. Его создало агентство "Банда", то самое, что сделало акцию мирового масштаба brave like ukrainian. В этом маркетплейсе СММ, СЕО — все направлено на то, чтобы западные клиенты ознакомились с украинскими производителями. 5% от продаж каждого товара идет на восстановление Украины и ВСУ. Мы тоже сейчас там представлены.

- Как с начала войны изменилось соотношение заказов из-за границы и из Украины?

Лилия: — До войны доля зарубежных клиентов составила около 20%. Сегодня – 30-35%.

– Почему во время войны люди покупают яркую обувь?

Елена: — Жизнь продолжается, что бы ни было.

Лилия: — Посмотрите на наших военных. Они среди ада находят и выкладывают в соцсети позитивные вещи: животных, танцы, шутки, полевые цветы. Нам нужна радость, мы ее находим и благодаря этому держимся.

Обувь
Разноцветная обувь несет людям радость, которая так нужна во время войны

- Были заказы во время войны, которые особенно запомнились?

Лилия: — Как только мы написали, что возобновляем работу, последовал шквал сообщений: "Я в вашей обуви эвакуировалась! "Я вышла в них 24 февраля, попала в оккупацию, 10 дней провела в подвале, они такие теплые, я не замерзла". Еще писали: "Я сейчас не буду носить, обую в день Победы!"

Отключение света сильно бьет по работе? Нашли выход?

Елена: — В магазине теперь всегда есть свечи, а вот на производство отключения влияют. У нас появился генератор, портативные лампы на лбу. Это все немного неприятно, но… ну, ок. Мы не сдаемся.

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#Украина #Мода #Война #Взуття #БизнесТелеграф