Помощь через беседу: как, когда и о чем говорить с человеком, пережившим войну

Проект "Как ты, брат?" психотерапевта Антона Семенова помогает морально поддержать друг друга

Как поддержать людей, переживших травмирующие события во время войны? О чем и как нужно разговаривать с близкими в такие непростые времена? Об этом "Телеграф" узнавал у психотерапевта и социального психолога Антона Семенова, автора пособия "Как ты, брат?", содержащего советы, алгоритмы и примеры действий.

"Бойцы говорили, что нужны не общие рекомендации, а простой алгоритм"

На мысль о том, чтобы обобщить полезные советы для желающих поддержать родных, друзей, коллег, побратимов, Антона Семенова натолкнуло преподавание на курсах инструкторов ТрО по первой психологической помощи. А именно жалобы бойцов на то, что им непросто переживать моменты, когда приходится иметь дело с телами погибших побратимов.

– Потом я много раз встречался с бойцами на восстановлении, слышал от них, что им сложно осмыслить опыт, который они получили, – объясняет Антон. – Мы учим их преодолевать боевой стресс и действовать в бою, потому что именно это главный фокус первой психологической помощи для военных. Но им требовались и знания, как начать разговор, помочь тем, кто уже не имеет такого стресса, но столкнулся с другими травмирующими событиями. И все говорили, что нужны не какие-то общие рекомендации, а простой алгоритм: когда, что, как делать и говорить. Я начал работать в этом направлении и оказалось, что ту же потребность испытывают и родственники бойцов, и волонтеры, и переселенцы.

В течение следующих пяти месяцев шла работа над текстом, и в этом, говорит Антон, ему помог Иван Симоновский. Именно этот военный первым видел уже готовый материал и давал психотерапевту обратную связь. К фокус-группе присоединялись и другие бойцы, но Иван был основным критиком, советчиком и фактически стал соавтором пособия, даже придумал его название.

В создании пособия психотерапевту Антону Семенову помогал военный Иван Симоновский

- Первое, что мы подчеркиваем страницах пособия: неосмысленный опыт лежит в основе всех психологических проблем, — отмечает Антон. – Речь может идти о потере жилья или работы, ранении, сильном страхе, угрозе жизни и других событиях, которые мы все переживаем из-за войны. Как следствие неусвоенного опыта, люди чувствуют тревогу, обычно держат слишком большую дистанцию, терпят неудобства. Им сложно что-либо делать для себя или для других. Думают, а что если я оскорблю или нанесу вред, и решают не разговаривать и не поддерживать. Но на самом деле помочь не сложно, важно только иметь желание и ресурс. И еще стоит осознавать, что ваши мотивы должны быть бескорыстными, вы не должны ожидать какой-либо благодарности или вознаграждения.

Антон добавляет, что речь идет о беседе, которая позволит оппоненту проговорить, что у него болит, и тем самым получить облегчение. Главное — действовать по определенным правилам и останавливаться, когда в этом есть потребность у вас или у человека, которого вы взялись поддержать, и продолжать практику, когда снова появились силы/потребность.

– Ни в коем случае не нужно садиться друг напротив друга и говорить: "Сейчас будем говорить о твоих проблемах". Это дело профессиональное, у вас нет образования для того, чтобы проводить такую терапию, и нет контейнера безопасности, чтобы от этого не пострадать. Да и человек от такого напора, скорее всего, закроется, – объясняет Антон. – Ведь вы не врач, не дознаватель, вы простой человек, так что найдите дело, к которому вы можете приобщить члена вашей семьи или побратима. Например, вы во время передышки на фронте перебираете патроны, спросите человека: "Как ты? Ты можешь мне помочь? Посчитай патроны, друг".

Запрос на четкие алгоритмы помощи по осмыслению сложного опыта есть и у военных, и у гражданских

Автор пособия отмечает, что не стоит сосредотачиваться на состоянии человека, потому что он и сам может не понимать, что именно с ним происходит. Кроме того, невозможно представить, что "внутри" у человека.

- Когда человек сразу начинает говорить, что чувствует, он путается, думает, что делает это как-то неправильно, потому что нужно радоваться, а он расстроен, или наоборот, – продолжает Антон. – Дело в том, что все, кто получил сложный опыт, понимают, что они изменились, стали другими. Хорошо это или плохо, они не знают, и в этот момент важно, чтобы их новых приняли. Мы все – социальные существа, для нас играет роль отношение окружающих, мы переживаем, что нас могут оттолкнуть. И из-за этого страха, даже когда мы нуждаемся в беседе, можем не попытаться удовлетворить эту потребность. Поэтому нужно, чтобы люди рядом это понимали и делали первый шаг. И этого уже будет достаточно, просто покажите человеку, который рядом: я не опасен и мне не безразлично.

"Расспрашивать о "свежем" травматичном событии не стоит"

Именно с установления контакта и предлагается в пособии начать "сеанс" психологической помощи. Если человек согласился разделить с вами какое-то привычное дело, но на вопрос "Как ты?" ответил без энтузиазма, можно самому стать рассказчиком.

- Вы можете говорить о каких-то событиях, опыте, ситуации вокруг, но не о состоянии или чувствах, — подчеркивает Антон. – И человек, убедившись в безопасности, захочет перейти к собственному рассказу. Ваша задача – продолжать вместе делать то, что вы делаете, и слушать. Время от времени обозначайте свое присутствие фразами "Да", "Сочувствую", "Разумеется". Не нужно спешить, давить, возможно, вам понадобится сделать шаг назад, спросить: "А что было до этого?" Ведь человек уже принял и осмыслил то, что произошло в прошлом. При этом расспрашивать о "свежем" травматичном событии не стоит, ваш собеседник должен сам прийти к его обсуждению, когда будет готов.

Разговор может помочь человеку пережить сложные события, уверен психотерапевт

Антон отмечает, что человек может в процессе разговора начать вести себя необычно, например устроить истерику или уйти без объяснений.

– Могут быть слезы, крик, гнев – что угодно, – говорит Антон. – И здесь нужно, во-первых, позаботиться о собственной безопасности. При отсутствии угрозы дайте вашему собеседнику проявить себя и будьте спокойным рядом. Мы не можем человека заставить что-то делать или не делать, скорректировать его поведение, потому что это давление, которое добавит стресса, а напряжение и так велико. Мы со всем соглашаемся: "Хочешь истерить – истери! Хочешь считать всех врагами – считай. Это твой выбор, окей". Не нужно фиксироваться на этом.

Также и вы, как добровольный помощник, в какой-то момент можете ощутить усталость или раздражение, перестать понимать своего собеседника или начать говорить о собственных переживаниях. Брать паузу – нормально, отмечает психотерапевт, потому что усвоение опыта – длительный процесс и одного разговора может оказаться мало.

- Когда люди знакомы с алгоритмом, понимают, что это искренняя помощь, доверяют друг другу, механизм сработает еще лучше, — говорит Антон. – И когда человек перейдет в разговоре к поиску смысла произошедшего, попытается дать этому оценку, речь идет о следующем этапе – осмыслении. Но он должен это сделать сам, вы можете только нейтрально реагировать на его просьбу выразить свое отношение к случившемуся: "Возможно, так и есть", "Мне трудно сказать, меня там не было", "Возможно, для тебя так правильно". Таковы общие психологические фразы, потому что наша задача — соглашаться и принимать. Потому что, если мы противоречим или просто выражаем свое мнение, мы мешаем процессу осмысления, рефлексии. А так человек видит, что окружающие его не отвергают, и успокаивается, его мысли постепенно становятся более адаптивными.

Завершающим этапом "терапевтического" разговора должно стать молчание. И оно может быть реакцией на вопрос: "Как думаешь, что будет дальше?" Размышления о будущем – это часть истории, которую проговаривает человек. И здесь те же действия: быть рядом и не мешать внутреннему процессу, а потом вовремя отпустить ситуацию. Потому что вы свое дело сделали, а ваш визави получил возможность осмыслить свой опыт и может двигаться дальше.

Помощь через беседу — в пособии есть четкий алгоритм