Сначала подарили пилотам худи, теперь замахнулись на боевой самолет, — соучредитель бренда "Авиация Галичини"

Как во время войны развивать успешное производство в Украине и быть полезным для страны, "Телеграфу" рассказал Юрко Назарук

"Мы из Украины" — во всем мире наша символика с начала войны стала модной. Но бренд "Авиация Галичины" делал модными патриотические смыслы задолго до мирового тренда.

Когда основателей бренда "Авиация Галичины" называли "нациками из Львова" и снимали о них разгромные сюжеты. Но время показало, что они были правы. Сегодня их худи носит министр обороны Украины, в их одежде украинская делегация демонстративно пришла на переговоры в Минске. Их футболку носит президент Украины. И, чем они гордятся, их худи согревают наших военных летчиков во время выполнения боевых задач.

Сегодня у бизнеса сместились показатели успешности. Мы меньше говорим о цифрах, обороте, доходах, хотя они важны. Но успешный – это тот, кто, оставаясь в Украине, сохранил коллектив, производство. Кто сумел перестроиться и быть полезным. Так что и в интервью с соучредителем холдинга эмоций "!FЕST" и бренда одежды "Авиация Галичины" Юрком Назаруком в рамках проекта #БизнесТелеграф мы говорим о смыслах. Тем более что уже свыше 8 лет они эти смыслы генерируют на национальном уровне.

"Готовили 37 тысяч порций в день для переселенцев и людей из сектора обороны"

- Традиционный вопрос: как встретили 24 февраля – с какими планами, мечтами, настроением?

- К концу прошлого года мы были крупнейшей в Украине сетью ресторанов — имели более 120 разных пространств. Конечно, у нас была куча планов и по ресторанам, и по другим бизнесам — мы многофункциональный холдинг.

- Все ли пространства сохранились?

- Есть закрытые "Пьяные вишни" в Мариуполе. Более того, видим сейчас, что российский бизнес начал работать в одном из помещений, даже не сильно меняя интерьер. В Харькове было попадание в одну из "Пьяных вишен", но осенью мы все восстановили.

Еще до 24 февраля у нас было крутое закаливание ковидом. Тогда казалось, что может быть хуже? Ты занимаешься публичными пространствами, а они запрещены как таковые, люди не выходят из дому. Но ведь мы для себя решили, что здесь живем. Поэтому и после 24 февраля мы разобрались с вопросами безопасности, и все просто взялись за работу.

Соучредитель бренда "Авиация Галичины" Юрко Назарук: "Нет ничего моднее свободы"

Определили несколько направлений, что мы можем делать полезного. То есть одна твоя задача – думать, как бизнесмен, чтобы после войны снова не начинать с нуля, сохранить команду, людей. А другая – как помочь тем, что мы умеем, ради победы.

Тогда Львов стал городом с большим количеством переселенцев. И мы с помощью наших партнеров поставили определенный рекорд — готовили в день 37 000 порций для переселенцев и людей из сектора обороны.

Вторая история – например, инициатива с аптечками. Наши работники имели возможность учиться тактической медицине, начиная с марта, и доросли до того, что сами начали учить военных. Тогда поняли, что крутая и правильная аптечка спасает жизнь, и начали собирать такие индивидуальные аптечки.

Правильная аптечка спасает жизнь

– А потом замахнулись на боевой самолет?

– Да. Мы поддерживали контакт с большим количеством авиационных бригад, причем по всему миру. И вот в начале большой войны, когда мы просили закрыть небо над страной, к нам пришли наши боевые летчики. Они сказали: "Люди, мы сами готовы защитить наше небо, только дайте нам самолеты".

Мы начали публичную кампанию. Понимали, что собирать деньги не дело боевых пилотов, поэтому взяли это на себя. Создали специальный фонд, и с тех пор у нас началась отдельная история, которая называется "Купи мне боевой самолет". И она продолжается по сей день.

Так начиналась кампания по сбору денег на самолет (на фото – экс-командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов и Юрко Назарук)

– Сколько денег удалось собрать и на каком этапе вы сейчас?

– Я не могу говорить о марке самолета или стране, где мы его планируем приобрести. Скажу для примера, что один МиГ-29 стоит около 20 млн долларов.

- Покупка самолета, тем более боевого, наверное, зарегулированная история…

- Украинские Воздушные силы никогда не покупали самолеты и ничего из того, что летает. Только сейчас мы получили пару вертолетов. До этого только продавали, причем те самолеты, с которых сегодня на нас летят ракеты.

То есть в принципе такого понятия "приобрести самолет" не было, а здесь речь о том, что кто-то купит самолет и подарит нашим Воздушным силам. И потому было много препятствий даже с ментальной точки зрения, не только юридической. Мы покупали, например, пикапы для ВСУ. С этим проще. А с самолетом так не выходит.

Но все, что касается Украины, мы уже преодолели. Все поняли, что это возможно. На сегодняшний момент мы уже на этапе согласований экспортной документации, подписания договора. Вскоре выйдем в публичное пространство, и я смогу рассказать, что это за самолет, откуда. Я не готов сейчас обсуждать детали, потому что у меня подписаны документы о неразглашении. Но это будет действительно боевой самолет.

– А почему наша оборонка их не покупала и не покупает?

– Это не ко мне вопрос. Есть как есть. Я скажу так: и в наших коммуникациях было по-разному. Но сегодня нам все помогают: и Министерство обороны, и Воздушные силы и Укроборонпром. Но для этого нужно было пройти определенный путь.

"Меня называли нациком за лозунг во львовском заведении "Слава Украине!". А теперь это официальное приветствие"

- Давайте тогда вернемся к летному бренду – "Авиация Галичины". Почему вы выбрали именно авиацию?

– Это связано с персональной историей. СЕО этого бренда – моя жена. Когда мы основывали бренд, то как раз получили лицензии пилотов, учились летать. Мы думали о том, что есть много людей, которые носят повседневную одежду западных брендов. К примеру, большой процент населения страны носит поло. И наши люди почему-то, как овцы, стоят в очереди в магазин Ralph Lauren где-то в Вене и покупают эти поло по 300 евро. При этом на поло изображен мужчина на коне с клюшкой. Ты не имеешь никакого отношения к мужчине с клюшкой и ты никогда не играл в поло. Но носишь это поло, потому что удобно, и тебе кажется, что это понтово. Так же, когда мы надеваем футболки итальянской Aeronautika Militare или Alpha Industries. И кажется, что мы такие экстремальные или такие милитарные.

А после Революции достоинства мы поняли, что у нас появляется новая идентичность, которой никогда не было и которая называется "украинское". Создается нация, мы начинаем уважать сами себя, у нас начинают появляться новые Вооруженные Силы. И сегодня мы видим, что у нас родилась новая армия.

Мы еще тогда написали на этикетках, что "Авиация Галичины" вдохновлена новой украинской армией. Настало время гордиться: у нас есть новые герои и мы должны рассказывать об этом.

- Тогда действительно Украина на время стала модным местом.

- Когда Украина на устах у всего мира как место, где борются за достоинство и свободу, то нет ничего моднее свободы. И мы решили, что, когда будем размещать такой месседж на нашей одежде, нам не нужно будет надевать чужое. Ты можешь гордиться своим, а одежда будет придавать тебе сил и вдохновения бороться с тем, с чем ты сталкиваешься каждый день.

Мы решили, что будем брать наши действующие летные бригады, нашу историю, и отражать их в нашей одежде.

"Авиация Галичины" вдохновлена новой украинской армией", — говорит Юрко Назарук

– Как менялось отношение к таким посылам?

- В 2014 году людям, живущим в Киеве или на востоке Украины, мы казались такими… националистическими – "вот они там нацики во Львове". А сегодня оказалось, что эти месседжи и то, о чем рассказывает наша одежда, гиперактуальны.

Когда сделали "Криївку" во Львове еще много лет назад, она была воспринята как нечто экстремальное. Потому, что у нас был лозунг в заведении "Слава Украине!", меня называли нациком и снимали негативные сюжеты для ТВ об этом. А теперь "Слава Украине!" — официальное приветствие. Сообщение, которое транслируют все президенты в мире. А мы всегда так жили.

- Как это – почувствовать, увидеть, что ваши смыслы наконец-то воспринимаются и поддерживаются на таком уровне?

– Для нас – нормально. Произошло рождение войной. Когда началась полномасштабная война, оказалось, что существует бренд одежды, несущий эмоцию и порыв, в котором мы нуждаемся в этот момент. Нам требовалось сказать: "Идите нах*р, мы не сдадимся, мы свободная страна". "Авиация Галичины" имела уже готовое, написанное на футболках: "Вогонь запеклих не пече". Мы ведь и до того так думали, так жили.

"Вогонь запеклих не пече"

Первая переговорная группа, которая ехала говорить с москалями в Беларусь, проезжала через Львов. Они надели наши худи. И если посмотреть на фотографии тех переговоров, там сидит наша делегация, одетая в наши худи с сине-желтым ронделем. Раньше я бы не поверил, что такое в принципе может быть!

Украинская делегация в худи от "Авиации Галичины"

Сегодня футболка Fight Like Ukrainians попала в The British Museum. Она стала там полноценным экспонатом. Но такие надевали почти все — и наши представители, и представители ВСУ, и Вакарчук, и Тайра, и даже президент.

Юлия Паевская (Тайра) в одежде от украинского бренда

– Ок. Мир вас и нас услышал. Какие планы на дальнейшее развитие, думаете ли вы о "после войны"?

– Мы хотим выйти за пределы Украины, ищем франшизы, пытаемся там развиваться. Но продолжаем развивать производство и в Украине. Конечно, отключение электричества и все другие неприятные вещи вредят бизнесу, но борьба за свободу — это не пустые слова.

У нас уже есть заведения, работающие за пределами Украины. К примеру, "Пьяная вишня", "Мастерская шоколада" в небольшом количестве. Соответственно, эти проекты и дальше развиваются.

Продолжаем экспортировать пиво, которое тоже на самом деле сообщает о том, что происходит в Украине. "Авиация Галичины" продается по всему миру и с доставкой. Это тоже отдельное развитие.

Но мы все-таки понимаем, что нам важно сохранить людей здесь. Сохраните их семьи, чтобы они могли работать. Вот перешли на генераторы.

- Остаться производителем в Украине – сложно?

– Здесь все в сравнении. Когда сравнивать с цивилизованным миром — сложно. Если сравнить Львов и Харьков, понимаешь, что нам грех жаловаться. А можно еще сравнивать Харьков и Херсон…

- Насколько спрос на ту же "Авиацию Галичины" вырос за границей?

- Еще в марте-апреле был рост в шесть, а тот больше раз по сравнению с тем, что было раньше. Надо сказать, что вырос он и в Украине. И стал символом чего-то из Украины.

То, о чем оно говорит — тот сине-желтый рондель (округлый знак распознавания военных самолетов, цвета которого повторяют мотивы государственного флага), раньше имело смысл для нас, кто это понимал, а теперь имеет смысл для всего мира. Украина стала самым модным местом. Мы понимаем, что мир как-то там двигался, но сейчас он остановился, и мы задумались о базовых вещах.

Сине-желтый рондель на футболке у Алексея Арестовича

- Например?

- Мир говорил о ЛГБТ-правах, о правах собак в ресторане, о климатических изменениях и об остальных гиперактуальных вещах. А когда мы говорим о том, что вот у нас гибнут дети, которых какие-то придурки просто решили забрасывать бомбами, мир раздумывает, может ли он на это повлиять и насколько может. Для меня это дикость.

Мы зашли в тупик. Когда в джунглях дикие люди видели, что гибнет другой человек, они останавливались и помогали. Это норма.

Сегодня же мы все понимаем, и весь мир на самом деле понимает, что речь не идет о конфликте между Украиной и Россией. Это вопрос захватнической войны шизофреников, ничем не отличающихся от Гитлера или Сталина. Но мир продолжает пытаться это как-то сгладить, дипломатично говорить. Это в чистом виде борьба добра и зла, как в сказке. И, как оказалось, людей в мире нужно учить различать эту базу, потому что где-то оно пошло не туда. И это вопрос образования.

"Не думал, что когда-нибудь буду уговаривать родителей отдавать детей во время войны в школу"

– Вы занимались школами, что очень далеко от деятельности "!FEST". Это снова работа с смыслами? И работают ли ваши школы?

– До войны я уделял этому направлению процентов 30 времени. У нас есть две школы. Тысяча детей. Это наш отдельный авторский проект, с отдельными учебниками, технологиями преподавания и т. д. Наша цель – 100 школ по всей Украине. А еще — повлиять на другие школы, государственные, хорошим примером частного образования.

Сегодня наши школы работают. Ходим в бомбоубежища, развиваемся.

- Не думали об эвакуации их за границу, в ту же Польшу?

- Я не думал, что когда-нибудь буду уговаривать родителей отдавать детей во время войны в школу. Мы понимаем, что нам нужно вкладывать в людей, в то, что будет после войны.

Украина является центром, который должен доказать всему миру: добро выглядит так, а зло — так. Зло нельзя терпеть, нельзя ждать. Что еще должно произойти, чтобы мы все это поняли? И Украина сейчас — то самое место, где меняется нынешняя история, действующий порядок.

И потому нет ничего более актуального и модного, чем Украина.

Министр обороны Алексей Резников в футболке "Танк"

И поэтому футболка с флагом, сине-желтым ронделем или цитатой — самая модная. Какой Ralph Lauren, какой Gucci? Это просто одежда. Ткань у нас, кстати, такая же по качеству, как у Ralph Lauren.

– Вы изучали ее свойства?

- Послушайте, это физика. Там нет ничего сверхсложного. Просто физические свойства ткани. Вот и все. И потому мне кажется, что идет переоценка ценностей. Качество может быть, но речь идет о том, что именно этот бренд передает, какие ценности несет.

Есть куча историй, которые сейчас не расскажешь. Есть куча людей, которые пишут, как они прятали в Мариуполе нашу одежду. Есть куча малышей, родители которых носили наши поло. Родители погибли, а теперь малыши хотят получить награду отца из рук президента в поло такой же модели, какую носил папа. Мы каждый день получаем кучу таких писем. И это уже не просто одежда.

Например, в начале войны мы сшили всем пилотам нашей истребительной авиации худи "Сила". Специально для них. Потому что им было холодно летать, они сами обратились к нам.

Украинские пилоты в одежде от бренда "Авиация Галичины"

Мы бы мечтали о таком — сшить что-то для армии. Но мы никогда не брали ни копейки от государства, Воздушных сил или Минобороны. Мы не участвовали в тендерах, потому что это всегда было что-то такое… овеянное коррупцией. Мы взяли и подарили пилотам худи, в которых они сейчас выполняют боевые задачи.

И во многих роликах о них, гуляющих время от времени по соцсетям, если присмотреться, можно увидеть и наши худи.

- О современных героях будете рассказывать? Возможно, будет какая-то коллаборация типа той, что была с Сергеем Жаданом?

– Мы уже рассказываем. К примеру, мы выпустили серию о миссии наших пилотов в Мариуполе — Mission Mariupol. Мы считаем, что это одна из самых героических миссий, выполненных нашими военными в данном не то что веке, а тысячелетии. Когда на огромных вертолетах Ми-8 ночью с приборами ночного видения летели более 100 км. Это ведь не боевой вертолет, это транспортный, теоретически это невозможно сделать. А они выполняли боевые задачи, эвакуировали, завозили боекомплекты в Мариуполь на сам завод "Азовсталь".

А серия с Жаданом была о том же – о свободе.

"Мы должны провести ключевые реформы. Дожать то, что не смогли во время Революции достоинства"

– Вскоре конец 2022 года – что он для вас изменил?

- Во-первых, он показал, что сейчас пора для каждого из нас принять экзистенциальные решения. У каждого есть свое место на планете, где ты можешь быть счастлив. Но в какой-то момент ты должен за это бороться.

Теперь я понимаю, что важно, чтобы школы работали и чтобы мы не уезжали отсюда. Чтобы после войны мы не стали пустыней. Мы и так были на грани демографического кризиса, а когда еще люди выехали, то вообще…. Соответственно, это касается и бизнеса: рынок физически уменьшился в разы, потому что людей нет, нет потребительского спроса. Но мы должны понять, что, когда ты хочешь быть счастливым и готов за это бороться, тогда происходит чудо.

Мне кажется, что первоначально мы победили врага в своей голове. Мы начали работать и поняли, что можем работать в любых условиях.

Мы получили просто невероятный исторический шанс, который позволяет нам в сто раз быстрее выпрыгнуть из болота, в котором мы находились. И мы за этот шанс заплатили и платим очень дорогую цену.

Но мы уверены, что наши дети получат невероятную и лучшую страну в мире.

– Что нужно будет сделать для развития предпринимательства после окончания войны? Она что-то осветила, прояснила?

– Не могу сказать, что она что-то прояснила. Но мы все начали работать воедино. Я не вижу сейчас проблем между бизнесом и властью. Те, кто не может работать, сразу бежали из страны.

Те, кто может, – гиперадекватны. Они все слышат. Я хотел бы, чтобы так осталось и после войны.

Но критическим моментом будет то, что мы должны на этот раз дожать — провести ключевые реформы. То, что не смогли дожать во время Революции достоинства.

Нет прозрачного бизнеса в стране, где нет судов. Нет бизнеса там, где правоохранительные органы не обеспечивают тебе безопасность. Мы не дожали это на уровне установления справедливости. Целые ветви власти у нас были коррумпированы, коррумпированы парламенты, суды. И чтобы двигаться дальше, мы должны вытеснить коррупцию, мы должны дожать прозрачность. Никто, кроме предприятий и бизнеса, не двигает страну вперед. Нет иначе построенной экономики. И все. И в этот раз мы должны этот шанс не упустить.