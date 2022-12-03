Накажут ли мужчин, которые не вернулись из-за границы после 24 февраля: объяснение юриста

Это касается как тех, кто не вернулся в страну, так и тех, кто планирует это сделать в ближайшее время

Во время полномасштабной войны для тех категорий мужчин, которые имеют право покинуть Украину, обычно установлены правила, в какой срок они должны вернуться. Однако перед мужчинами, которые уехали за границу еще до начала войны и до сих пор не вернулись, возникает вопрос, могут ли они нести определенную ответственность за то, что не приехали обратно в страну.

Разъяснение по этому вопросу предоставил юрист Ростислав Кравец. По его словам, пока нет четко установленной уголовной ответственности за такое действие. Народные депутаты Украины пытаются воплотить законопроект по этому поводу в жизнь, но до сих пор этого не произошло.

"Что касается принуждения мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от заробитчан начинает превышать поступления от экспорта", — отметил Кравец.

Он добавил, что мужчин, которые после военного положения не приехали в Украину, не имеют права привлечь к административной или уголовной ответственности по этому поводу. То же касается тех, кто возвращается сейчас в страну.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Госпогранслужбе рассказали, какие документы для выезда за границу нужны мужчинам, сопровождающим жену, детей или родителей на лечение в другую страну.