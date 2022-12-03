Кабмин продлил срок отсрочек от призыва: кому и на сколько

Решение принято в пользу улучшения экономической ситуации в стране

Некоторые мужчины во время военного положения получили право на вполне законную отсрочку от призыва. Кабинет министров Украины принял решение эту отсрочку продлить еще на месяц.

Об этом сообщила первый заместитель министра экономики Украины Юлия Свириденко, пишет "Урядовий портал". Соответствующее изменение в постановление от 4 ноября 2022 г. № 1259 правительство приняло на заседании 2 декабря. По словам Свириденко, это решение поспособствует возможности работникам разных учреждений и дальше делать свою работу и удерживать экономику.

"Мы автоматически продлеваем срок действия отсрочек, предоставленных ранее и срок которых не истек. Решение позволит обеспечить условия для бесперебойной работы предприятий, критически важных для функционирования экономики, а также выполняющих мобзадачу, государственных учреждений, органов местного самоуправления и т.д., за которым действующим законодательством закреплено право на бронирование", — объяснила Юлия Свириденко.

Как сообщал "Телеграф" ранее, адвокат Ростислав Кравец рассказал, кого в первую очередь призовут на службу в армию с 1 января следующего года.