Во время войны: некоторым украинцам-мужчинам можно выехать за границу, но есть условия

Названы условия, при которых военнослужащие могут выехать из страны

В Украине на три месяца продлили военное положение, поэтому выезд за границу для военнообязанных всё также остается под запретом. Однако некоторые категории мужчин имеют законное право выехать из страны во время войны.

Речь идет о гражданах призывного возраста, которые были сняты с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе (с исключением с военного учета). Также выезжать за границу могут мужчины, которые по состоянию здоровья были признаны непригодными к военной службе на срок до шести месяцев. Об этом сообщает издание UAportal.

Разрешается выезжать в другую страну и военнослужащим, которые едут за границу на лечение в результате полученных на войне ранений.

Условия для пересечения границы военнослужащими:

заключение о необходимости направления на лечение за границу;

сообщение от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии;

подтверждение иностранного учреждения здравоохранения о готовности принять человека на лечение.

В то же время аспирант кафедры гражданского права и процесса Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова Максим Левицкий отмечает, что военнослужащие могут выехать за пределы страны на общих основаниях (по приглашению, лечение, туризм, отдых, занятия спортом, обучение, по семейным делам, религиозное паломничество). Существует ряд случаев, в которых граждане будут временно ограничены в этом праве:

если гражданин осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну;

если в отношении его применена мера пресечения, по условиям которой ему запрещено выезжать за границу;

если мужчина осужден за совершение уголовного преступления;

если гражданин уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него судебным решением или решением других органов (должностных лиц);

если он находится под административным надзором Национальной полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, будет ли наказание для мужчин, которые выехали из Украины до полномасштабного вторжения россии. Юрист Роман Голуб рассказал, понесут ли они ответственность за длительное пребывание за пределами нашей страны.