Бойцам на передовой нужна помощь: открыт сбор на авто для ВСУ

Транспортное средство уже найдено, осталось только собрать на него деньги

Многие знают, как важен транспорт на передовой, и что в экстремальных условиях под обстрелами он часто служит недолго, — однако помогает Вооруженным силам Украины продвигаться и спасает жизни наших защитников.

Сейчас в автомобиле сильно нуждается боец Дмитрий Моховиков, который еще в апреле ушел добровольцем и сейчас находится на передовой в составе 518-ого отдельного батальона специального назначения "Дике Поле".

Сбор средств на покупку объявил на своей странице в Facebook его брат Ростислав. Автомобиль уже найден, — это полноприводный Grand Cherokee с пробегом в 186 тысяч километров, который продают в Лейпциге.

"Цель сбора 140 000 гривен. Этого достаточно, чтобы машина в нормальном состоянии заступила на службу в ВСУ. Прошу вас всех помочь мне в этом", — обращается Ростислав Моховиков к украинцам.

Все желающие помочь могут сделать это по следующим реквизитам:

карта моно — 5375414135213295;

карта ПриватБанка — 5168742236588871;

PayPal — [email protected]

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы своими силами взялись собирать на собственный флот морских дронов, — первый в мире.