Возвращение Крыма и падение ракет в Польше: российские пропагандисты распространяют новый фейк

Российские СМИ создают откровенно лживые манипуляции касательно Украины

Очередную откровенно лживую манипуляцию родили российские СМИ, чтобы создать в Украине "зраду" и подорвать доверие к властям. Со ссылкой на британское издание Financial Times пропагандисты сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский сам заявил, что не собирается возвращать Крымский полуостров военным путем, поскольку "смирился", что россияне его не оставят.

СМИ отмечают, что Зеленский якобы сказал, что Киеву "не стоит тратить время" на силовое завоевание Крыма. Другие пропутинские издания трактуют эту новость как намек Украины на готовность к переговорам, а некоторые — как развеивание ситуации вокруг падения украинских ракет в Польше и выступления Зеленского на эту тему.

Следует отметить, что комментарий о Крыме для Financial Times президент Украины действительно давал. Однако звучал он иначе.

"Я понимаю, что все растеряны из-за ситуации, сложившейся [вокруг Крыма], и из-за дальнейшей судьбы Крыма. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за. Если же решение [не предусматривает] деоккупацию и [ Крым] остается частью российской федерации, никто не должен тратить свое время на это", — заявил Зеленский.

То есть Украина допускает освобождение полуострова дипломатическим путем, если такой вариант неожиданно появится. В противном случае — ВСУ сделают это самостоятельно.

Что касается фейка россиян о якобы желании Зеленского вернуться в переговорный процесс, то по меньшей мере два месяца назад вступило в силу решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российским президентом Путиным. В России же о желании переговоров говорили неоднократно — намеки звучали от Марии Захаровой, Сергея Лаврова и самого Путина. Это прямое следствие проигрыша на фронте, поэтому, вероятно, им нужно время, чтобы восстановить силы армии.

С другой стороны, вопрос с ракетами, которые упали на территории Польши в день массированного обстрела Украины Россией, решен. Большинство мировых лидеров, среди которых генеральный секретарь НАТО Столтенберг, канцлер Германии Шольц, глава правительства Нидерландов Рютте, премьер-министр Британии Сунак, высказались о том, кого считают виновным. По их словам, за убийством двух поляков ракетой 15 ноября стоит РФ и неважно, кому именно принадлежит эта ракета. В свою очередь Зеленский заявил, что до завершения расследования нельзя сказать точно, чья ракета это была.