Злость – это ресурс: как направить гнев в конструктивное русло

Положительная или отрицательная энергия – это ресурс, который мы можем использовать с пользой!

Очередной обстрел. В этот раз попали в подстанцию в соседнем районе. Последствия: пол города без света. Лифт не работает, а вы живете на пятнадцатом этаже. Каждая следующая ступенька умножает ярость. Вместо разогретого ужина – холодная ненависть к врагу.

Ремонтные бригады работают и в дождь, и в снег, но веерные отключения с нами надолго. К графику отключений можно приспособиться, но если свет исчез, когда вы только что намылили голову — с уст срывается незле тихе слово в сторону бесноватой русни.

Свирепствовать в таких условиях нормально. Однако постоянно быть на низких вибрациях – опасно для здоровья.

Как успокоиться, когда враг в очередной раз показал свою гнилую натуру? Как жить в постоянном дискомфорте и не срываться на тех, кто этого не заслуживает? Вместе с фондом "Стальные крылья" предлагаем 5 советов, которые помогут сбалансировать вашу качающуюся психику во время войны и конвертировать ярость в ресурс для победы.

Спускайте пар. Не убеждайте, что все хорошо. Если будете сдерживать торнадо, рискуете получить психическое расстройство или впасть в депрессию. Эмоции не перманентны: вы не можете постоянно ощущать пик ненависти или всегда находиться в состоянии эйфории. Освободите напряжение через физические нагрузки или очистите разум, отвлекаясь на рутинные дела. Скажем, проделайте сет упражнений на пресс или уберите в шкафу, а ненужные вещи передайте волонтерам.

Радуйтесь малому. Прогоните мысли о том, чего у вас нет. Сконцентрируйтесь на том, что у вас есть. Удобная кровать и теплая постель уже немало. Ребятам на передовой приходится спать в блиндажах и греться теплом от буржуек. Каждый раз, когда разрывает от ярости, поблагодарите тех, кто сейчас на защите. Поверьте, бытовые сложности — не самое страшное, что может случиться.

Не отыгрывайтесь на близких. Если невозможно вылить гнев непосредственно на оккупантов, то часто мы отрываемся на родных и знакомых. Таким образом, засоряем жизнь конфликтами, ссорами и оскорблениями, которые подрывают доверие к близким. Такая тактика не стабилизирует психологическое состояние, но еще больше разрушает его чувством вины и отчуждения. Осознайте, что ваше окружение – надежный тыл. Делитесь мыслями, переживаниями, объятиями – поддерживайте друг друга вайбом любви и позитива.

Измените фокус внимания. Мы привыкли к нормальной жизни, поэтому отчаиваемся, когда разрушается комфорт. Замените эмоции действием. Займитесь тем, о чем давно думали, но постоянно не хватало времени начать. Выключили свет – не сатанейте, а включайте фонарик и почитайте книгу или учите английский. Телефон краснеет от уведомлений о новом прилете — задонатьте на новый сбор для ВСУ. Это станет достойным ответом врагу.

Холодно реагируйте на триггеры. Вас могут провоцировать на злость. Триггерами могут быть новости об обстреле или токсичном окружении в общественном транспорте или соцсетях. Это кнопки запуска агрессивной реакции. Как только вы чувствуете потенциальную угрозу – абстрагируйтесь. Обеспечьте информационную гигиену. Избегайте контакта с неприятными людьми. Прогуляйтесь, чтобы побыть наедине с мыслями.

Следующую вражескую атаку сложно спрогнозировать. К сожалению, аварийное отключение не планируется в гугл-календаре. Поэтому сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Помните, что положительная или отрицательная энергия – это ресурс, который мы можем использовать с пользой.

Удары по объектам критической инфраструктуры – коварная стратегия врага. Россия выбирает подлый путь террора, чтобы посеять панику и истощить нас эмоционально. Реагируя на ситуацию с раздражением, злобой или ненавистью, мы принимаем правила игры оппонента. Поэтому все, что в наших силах, — это заботиться о собственном покое, психологическом здоровье и продолжать донатить на ВСУ.