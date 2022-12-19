Особой категории мужчин разрешили выезжать из Украины во время военного положения – о ком речь

Во время военного положения выезд за границу для мужчин в возрасте 18-60 лет запрещен

В Украине правительство приняло решение продлить сроки военного положения и общей мобилизации до конца февраля 2023 года, поэтому выезд за границу военнообязанным мужчинам в возрасте 18-60 лет был запрещен. Однако существуют определенные исключения.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, Кабинет министров разрешил выезд украинцам, чьи родственники погибли или пропали без вести, защищая Украину от вооруженной агрессии россии в составе Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, полиции и пограничной службы.

Кто может пересечь госграницу

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании военной агрессии российской федерации в Донбассе.

украинцы, чьи родственники получили смертельные травмы на момент обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора, а также сдерживания военной агрессии со стороны России на момент действия военного положения в Украине.

Документы

справка/документ, подтверждающий наличие семейных связей с пропавшим или погибшим человеком;

информацию о факте ее гибели или пропаже без вести.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы будут проверять у мужчин на границе при выезде из Украины.

Также напомним, может ли грозить наказание военнообязанным мужчинам, не вернувшимся в Украину после 24 февраля.