Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения: названа категория граждан

Для пересечения госграницы понадобится ряд документов

В Украине продлены сроки военного положения и общей мобилизации и в связи с этим на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет все еще действует запрет. Однако существует ряд исключений для некоторых категорий граждан. Одним из таких исключений являются родственники военных, которые погибли или пропали без вести, защищая нашу страну во время российского вторжения на Востоке, а также полномасштабного вторжения.

Как пишет издание OBOZREVATEL, ссылаясь на заявления в Госпогранслужбе, речь идет о военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, Службы безопасности Украины, полиции, ГПСУ и т.д. Отмечается, что статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена категория военнообязанных граждан, не подлежащих призыву на воинскую службу во время мобилизации.

"В то же время предписания статьи 23 не регулируют вопрос пересечения государственной границы", – передает издание сообщение украинских пограничников.

Летом 2022 года Кабинетом министров Украины были внесены дополнения к Правилам пересечения государственной границы, определяющим категорию мужчин в возрасте 18-60 лет, которые могут пересекать границу во время военного положения.

Так, согласно дукументу "женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", не подпадают под призыв на военную службу.

Какие документы необходимы для пересечения границы

документы, которые подтверждают семейные связи с пропавшим или погибшим человеком;

информацию о факте его гибели или пропаже без вести.

Напомним, ранее мы писали о том, как выехать из Украины с детьми и какие для этого необходимы документы.

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