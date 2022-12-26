Волонтер Приходько: Для нас важно передавать в ВСУ бронированные внедорожники

С начала войны благотворительный фонд уже передал более 20 автомобилей для защитников Украины

Благотворительный фонд Вадима Столара передал бойцам 3-го батальона 4-й бригады Национальной гвардии Украины очередной бронеавтомобиль повышенной проходимости Land Rover Defender Snatch.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

"Сегодня Благотворительный фонд Вадима Столара передает очередной автомобиль нашим защитникам. С начала войны мы уже передали более 20 автомобилей в подразделения Вооруженных Сил Украины, а сейчас именно этот автомобиль пойдет в 3-й батальон 4-й бригады Нацгвардии. Это бронированные авто, что для нас особенно важно – они ведь защищают бойцов, а жизнь наших военных для нас является приоритетом», – подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.

Она добавила, что, как и другие профессиональные бронеавтомобили Land Rover Defender Snatch, на которые Фонд Вадима Столара выделил целевой грант , этот также был привезен из Великобритании.

В свою очередь представитель военных Денис Попов с псевдо "Маэстро" рассказал о преимуществах переданного автомобиля в боевых условиях.

"Бронированная и скоростная техника прежде всего имеет целью обеспечить скорую эвакуацию раненых. И это очень важно, когда счет времени идет на минуты, а иногда даже на секунды. И те участки фронта, где воюет наш батальон особого назначения, таковы, что между позициями можно относительно безопасно передвигаться исключительно на бронированной технике, потому что использовать небронированный транспорт там – это просто самоубийство. А эта машина, я уверен, сохранит много жизней", – подчеркнул Денис Попов.

Также, по его словам, такие автомобили очень удобны для закрытия вопроса обеспечения военных на передовой. В частности – подвоз боекомплекта, продовольствия, питьевой воды и т. д.

Отметим, всего Фондом для нужд ВСУ был передан уже 21 специализированный внедорожник и бронеавто, около 30 тыс. единиц военной одежды и снаряжения, около сотни квадрокоптеров и тепловизоров. Кроме военных, Фонд Вадима Столара широко помогает гражданскому населению, в частности – переселенцам, жителям деоккупированных территорий, семьям, потерявшим жилье или одного из родителей. Постоянно отправляют в горячие точки продуктовые наборы, организуют реабилитационные мероприятия для военных, а для семей с детьми – социальные программы по восстановлению и разнообразные спортивные и психологические проекты и т. д.

Всего с начала полномасштабной российской агрессии Фонд Вадима Столара вместе с основателем оказали помощь на 229 млн грн.