"Каждый и каждая из вас – мои герои, мы вас ценим и не останавливаемся": на Киевщине сестры сплотили односельчан и помогают военным и жителям Херсонщины

Семья купила несколько автомобилей для ВСУ, приютила у себя людей из зоны боевых действий и продолжает волонтерить

Сестры Анастасия и Роксолана Зубчук с Киевщины доказывают, что привлечь к помощи других можно прежде всего собственным примером. На их семейную активность — они купили несколько автомобилей для ВСУ, приютили три семьи из зоны боевых действий — откликнулись односельчане и знакомые из разных стран. Все вместе они уже десятый месяц поставляют важные приборы для военных, а также продукты, лекарства, средства гигиены для жителей деоккупированной Херсонщины. Кроме того, волонтеры борются с российским нашествием на информационном фронте в качестве участниц "информационного полка" War Against War (WAW).

"За шесть дней мы собрали 11 тысяч долларов, я была в шоке"

Анастасия и Роксолана вспоминают, что начало полномасштабного вторжения застало их в Киеве, куда к ним в гости как раз приехала мама. Отец в то время был дома в их родном селе Мирное, что недалеко от столицы.

– Из окон квартиры видели, как летят ракеты на Киев, слышали все эти взрывы, – вспоминает старшая сестра – Роксолана Зубчук. – В село побоялись ехать, поэтому вместе с мамой, сестрой, тремя собаками сели в автомобиль и направились в Ужгород. Побыли там около месяца, а потом вернулись к родителям в Мирное. Уже дома начала размышлять, чем я могу помогать, потому что стало ясно, что война затягивается. Воевать не умею точно, так что говорю сестре: "Настя, давай будем волонтерить". Но, честно говоря, у меня не было доверия к всевозможным фондам и группам, поэтому решили это делать от себя. В это время начали забирать на фронт по очереди одноклассников, поэтому я спрашивала у них, в чем есть потребность. Один, находившийся на Бахмутском направлении, ответил, что не хватает автомобиля.

Роксолана отмечает, что призыв о сборе средств "на колеса" для защитников озвучила во время прямой трансляции в Instagram. Дублировала у себя информацию на странице и Настя. На удивление, сестры получили очень быстрый отклик.

– За шесть дней мы собрали 11 тысяч долларов, я была шокирована, не рассчитывала, что все получится, – говорит Роксолана. – На следующий день мы купили классный бус, полноприводный, даже окрашенный в защитный цвет. Но подумала, что не стоит отдавать его ребятам пустым, так что снова в соцсетях попросила людей присоединиться. И односельчане начали приносить, что у кого есть: консервацию, макароны, вкусности – шоколад, печенье.

Такие огромные пожертвования делают жители небольшого села Мирное, где живет семья Зубчук

Поэтому на передовую автомобиль поехал загруженный. А мы еще четыре купили уже на сбережения нашей семьи, в каждую клали, кроме продуктов, ремкомплекты – ключи, отвертки и тому подобное. Еще покупали на деньги, которые сбрасывали люди, приборы ночного видения, рации, дроны.

По словам девушек, все сборы они пытаются делать максимально прозрачными, отчитываются у себя на страницах и рады любому вкладу. Как в денежном виде, так и в "натуральном".

- Самый большой донат был у нас 3500 долларов – его сделал Игорь – мой американский друг. Самый маленький – 11 копеек, – приводит пример Роксолана. – Кто-то перечислил деньги, и получилась некруглая сумма, поэтому я в шутку в эфире сказала, что не могу заснуть, потому что нужно ее округлить. И началась такая будто бы игра, все сбрасывали понемногу, пока не получили желаемый результат. Все средства традиционно мы использовали по назначению и благодарны всем, кто приобщается к хорошему делу. Независимо от того, какого размера его вклад. Потому что если речь идет о сироте, у которого до зарплаты остается 50 гривен и он нам их отдает, это одно дело, а другое — когда у человека много денег, но на мой призыв отмалчивается. Или когда большая самая, которая сама во многом нуждается, привозит три мешка картошки, 5 кг сала, много закруток — это тоже имеет большое значение.

Сало – один из стратегических продуктов, которым односельчане сестер Зубчук обеспечивают военных и гражданских

"Добиться, в чем люди нуждаются, было трудно"

В какой-то момент в круг тех, кому помогают сестры Зубчук, попали и гражданские. В частности, люди, которые пережили оккупацию на Херсонщине, а после ее освобождения нуждаются в самом необходимом.

- Мой знакомый следователь по возвращении из командировки в села Ивановка и Высокополье рассказал, что там люди очень бедствуют, и добавил, если мы потянем и это направление, было бы хорошо, – продолжает рассказ младшая сестра – Анастасия Зубчук. – Конечно, мы согласились, поэтому он нас связал с местными жителями. У одной женщины мама – лежачий инвалид, ей требовалось лекарство для обработки пролежней. Мы их нашли и через несколько дней отправили посылку. Также была потребность в медикаментах для больных с онкологией, сахарным диабетом, высоким давлением, потому что там остаются преимущественно пожилые люди. Такие запросы удовлетворяли в первую очередь. В общем, добиться, в чем люди нуждаются, было трудно. Они переспрашивали, на какие деньги мы все покупаем, и говорили, что, возможно, кому-то эта помощь нужнее.

Анастасия добавляет, что, поскольку ситуация с обеспечением освобожденных территорий самым необходимым была крайне тяжелая, решили для всех сформировать одинаковые продуктовые наборы.

- В большую коробку мы складывали "борщовый набор" — картофель, морковь, свеклу, лук, капусту, а также крупы, макароны, сахар, соль, сало, консервы, масло, чай, кофе, — объясняет Анастасия. – В меньшую – индивидуальные заказы по препаратам, а также немного "гигиены" – мыло и тому подобное. В общей сложности получалось где-то 50+ кг на семью.

Все собранные продукты нужно рассортировать и отправить по почте туда, где в них нуждаются

Еще для местной жительницы, собравшей кошек и собак, оставшихся по селам без хозяев, при поддержке организации UAnimals передали корм для животных.

И сейчас у нас еще появился новый подопечный – маленький мальчик, ему всего месяц. Собрали для него бутылочки, пустышки, детское питание, подгузники, одежду – все отправили в начале этой недели. И сейчас еще ищем контакты по другим селам.

Сестры собрали помощь для месячного мальчика, живущего с мамой в недавно освобожденном селе в Херсонской области

Роксолана добавляет, что не только в Херсонскую область они сейчас собирают посылки, но и в другие регионы, где проходит линия фронта, продолжая поддерживать военных.

- Постоянно мы помогаем 36-й отдельной бригаде морской пехоты, ребятам из 72-й до 95-й бригад, спецназовцам из "Ягуара", — перечисляет Роксолана. – Самые серьезные потребности, требовавшие значительных затрат, как я уже говорила, мы раньше закрыли. Так что сейчас могут наши воины попросить риобрести, например, что-нибудь из бытовой химии. Тогда я пишу в социальных сетях, о какой сумме идет речь, и люди приобщаются. Можем также наделать вместе с сестрой вафельных тортов, тертых пирогов или орешков со сгущенкой и добавить к посылке. В общем, я до сих пор удивляюсь, насколько те же жители нашего небольшого села Мирное оказались активными, я всегда говорю, что только мы все вместе можем делать добрые дела.

"За это время они стали как родственники нам и как родственники между собой"

Еще одним направлением волонтерства для семьи Зубчук стало предоставление убежища переселенцам. Они решили отдать полученное в наследство свободное жилье людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий или оккупации.

– На одном участке есть два обычных сельских дома, в которых жили дедушка и бабушка, но они в хорошем состоянии, с ремонтом, – объясняет Роксолана. – Когда-то мы сдавали их в аренду, но последние жильцы оставили после себя все грязным, украли даже шторы и вилки. Поэтому мы принялись наводить в них порядок, прежде чем кому-то предлагать. Неделю мы все там мыли, чистили, убирали территорию. И снова нам с этим помогли односельчане, которые ремонтировали сантехнику, собирали новую мебель, красили стены, а также приносили постельное белье, подушки, одеяла, посуду, одежду.

Анастасия добавляет, что одна из семей, которую они приняли, уехала из Херсона еще весной. С весны люди жили у знакомой в населенном пункте в нескольких километрах, но там в доме были проблемы с отоплением, а их решение требовало значительных средств.

– Мы предложили этим людям переехать к нам, потому что один из членов семьи прикован к постели, ему нельзя было простужаться, – продолжает рассказ Анастасия. — Параллельно отец оставил свой телефон в киевском центре поддержки "Я — Мариуполь", сказав, что может предоставить бесплатный приют. Через некоторое время его набрал человек из Марганца, возле его дома недавно упала ракета от С-300, он хотел уехать, потому что оставаться было крайне опасно, но было некуда. Уже на следующий день он был у нас, а потом к нему присоединилась жена с сыном, которые были в Польше. И последним у нас поселился мужчина из Мариуполя.

Роксолана добавляет, что для всех переселенцев они максимально создали условия, позволяющие им начать жизнь заново. В частности, сделали запас продуктов, лекарств, платили за коммунальные услуги.

- Первый месяц они привыкали, знакомились с местностью и параллельно искали работу, потому что не хотели сидеть на всем готовом и ждать, когда смогут вернуться домой, – говорит Роксолана. – С этим мы им тоже помогли, договорились с птицефабрикой о трудоустройстве. И как только они стали получать зарплату, поблагодарили нас и сказали, что коммуналку уже сами будут закрывать. В общем, за это время они стали как родственники нам и как родственники между собой.

"Россия занималась пропагандой долгое время и тратила на это большие деньги"

Значительную часть своего времени между закупкой необходимых для военных и переселенцев вещей, формированием посылок сестры Зубчук отдают и борьбе на информационном фронте. Несколько месяцев назад они присоединились к инициативе War Against War (WAW), противодействующей российским фейкам и пропаганде.

– Одним из инициаторов создания "информационного полка" стал Сергей Вовк – преподаватель Kyiv Academy of Media Arts, где я учусь, – говорит Анастасия. – Он рассказал студентам о нем и предложил присоединиться, если есть такое желание. Я согласилась и рассказала сестре о такой возможности.

- Когда услышала о WAW, подумала, что это судьба, потому что я всегда обращала внимание на продвигавшиеся в медиа российские нарративы, и меня это возмущало, – добавляет Роксолана. – Я размышляла, как этому можно противостоять, а здесь люди как раз этим и занимались. К тому же я накануне закончила курсы веб-дизайнеров, потому что мне надоело заниматься ветеринарией, я даже бросила написание кандидатской диссертации.

Анастасия и Роксолана Зубчук

Сестры говорят, что в работе с информацией нет четкого графика, но она занимает целые дни. Все зависит от задач, которые необходимо выполнить. Роксолана вместе с другими коллегами отвечает за визуальную составляющую в роликах и постах, Анастасия подбирает к сценариям на определенную тему контент и иллюстрации, а также занимается немецкоязычной страницей WAW.

- Россия занималась пропагандой очень долгое время и тратила на это большие деньги, так что имела подготовленную почву, чтобы продолжать ее продвигать, — отмечает Анастасия. – Но Украина за короткий период, потому что фактически это начала делать с конца февраля, научилась с ней бороться. Хотя нам гораздо труднее, мы же не можем ничего придумать или соврать, должны на все выпады оккупантов отвечать фактами.

Обе сестры добавляют, что для них важно приближать победу и борьбой в составе "информационного полка", и волонтерством. Но все это возможно только вместе с единомышленниками.

- Мы при каждой возможности благодарим всех, кто нам доверяет, передает вещи, продукты, средства, – подчеркивает Анастасия. – Каждый и каждая из вас – мои герои, мы вас ценим и не останавливаемся, работаем дальше.