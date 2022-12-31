Еще одной категории украинцев разрешат уехать за границу: в Кабмине рассказали, при каких условиях

Это решение еще не принято окончательно

Некоторым категориям украинских мужчин разрешено выезжать за границу во время военного положения. Среди них есть и забронированные от общей мобилизации, которые могут быть военнообязанными.

Об этом напомнила министерша экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Forbes. По ее словам, такое решение правительства Украины могут упростить ранее принятую программу "єВідрядження".

"С учетом проекта нового постановления о бронировании, отдельная процедура "єВідрядження" потеряла смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов", — рассказала Свириденко.

Кроме того, она подчеркнула, что главной целью этого решения является помощь бизнеса. Таким образом, предприниматели смогут выезжать в другие страны для заключения контрактов, соглашений, участия в определенных мероприятиях. Среди тех, кто имеет бронь от мобилизации, есть:

госслужащие, работники органов местного самоуправления;

работники предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;

работники предприятий, производящих товары для нужд Вооруженных сил Украины;

работники предприятий критической инфраструктуры

Как сообщал "Телеграф" ранее, за границу имеют право уехать родители троих и более детей, но для этого нужен ряд соответствующих документов.