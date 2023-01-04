Прошел Афган, выжил на фронте, а умер дома: Украина потеряла еще одного воина ВСУ

В войне против россиян наше государство теряет лучших своих сыновей

Накануне Украину всколыхнуло печальное известие о гибели на фронте 26-летнего капитана из Днепропетровщины, однако оно, к сожалению, стало не единственной новостью о потерях нашего государства на войне. Сегодня стало известно о смерти жителя Луцкой области Александра Бенедиевича Чмиля, который с первых дней полномасштабного российского вторжения без колебаний пошел защищать Родину.

Как в среду, 4 января, сообщили на странице паблика "Крымский бендеровец" в соцсети, уроженец села Ничоговка, 1964 года рождения, был участником войны в Афганистане и стал воином ВСУ в российско-украинской войне, однако неминуемая смерть застала украинского героя дома.

Александр Чмиль

"В это горькое время все мы склоняем головы в скорби и трауре по умершему Александру. Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил. Пусть душа погибшего Александра обретет вечный покой…", — говорится в тексте публикации.

Редакция "Телеграфа" присоединяется к скорби о погибшем воине и разделяет боль утраты его родных и близких.

Напомним, что в Украине простились с молодым защитником Андреем Шпаком. Мужчина длительное время работал поваром в Польше, однако незадолго до полномасштабной войны вернулся на Родину и встал на защиту украинских территорий.