Думал живым не выйду: партизан рассказал, как прошел российский плен в Херсоне

В СИЗО оккупантов мужчина провели почти 50 дней

Херсон деоккупировали в конце осени 2022 года и все чаще звучат истории тех, кто не просто не сдавался и ждал освобождения от российских захватчиков, а активно выражал проукраинскую позицию и пытался с ними бороться. Россияне выискивали таких людей, пытая и избивая всех, кто казался подозрительным.

"Телеграф" пообщался с Алексеем, одним из тех, кто во время оккупации патриотическими надписями на стенах в стиле "хороший орк" — мертвый орк" и другими пытались поддержать херсонцев и напомнить россиянам, чей это город на самом деле. Такие надписи портили российским оккупантам идиллическую картинку "братского народа", и они устроили на Алексея настоящую охоту.

По словам мужчины, на него наткнулись случайно. Кто именно рассказал про него оккупантам он не знает, это мог быть кто-то из местных, сообщивших о проукраинской позиции, или кто-то кого пытали или обещали отпустить в обмен на информацию. Во время обыска они нашли доказательства.

Пытать начали с первого допроса. В телефоне восстановили удаленные файлы и стали еще агрессивнее, когда поняли, кто попал им в руки. Алексей рассказал, что в СИЗО его отправили на 47 суток.

"Первые дней 20-25 ежедневными жестокими пытками хотели выбить либо покаяние, либо чтобы я пошел на сотрудничество, сдал им места, где хранится оружие, взрывчатка, где скрываются бывшие атошники, работники правоохранительных органов, — вспоминает партизан, и добавляет — был уверен, что живым оттуда я уже не выйду". Алексей рассказывает, что не получая информации россияне продолжали его бить так, что он не всегда приходил в сознание.

Удалось спастись партизану благодаря тому, что у россиян поменялся следователь. Алексей не видел их лиц — они были в масках, но понял по голосу. Новичок особо не вникал кто такой Алексей, не знал, что у него дома нашли детонатор и амуницию. Алексею удалось обмануть его, сказав, что надписи — политический заказ за деньги и его отпустили. Мужчина остается в Херсоне, чтобы помочь после деоккупации.

Полное интервью херсонского руководителя партизанского движения читайте по ссылке: "На нас устроили настоящую охоту", — руководитель движения сопротивления в Херсоне об акциях протестов и плене