Для фронта – по себестоимости: как фирма в небольшом пгт отшивает собственные разработки для ВСУ

"Глаза фронта" прячут руки в муфты

Муфты для военной аэроразведки, которую называют глазами фронта, начала шить фирма "Melgo", она находится в поселке городского типа Козельщина Полтавской области.

Ее соучредитель, 42-летний Сергей Голчанский показывает последнюю разработку своего швейного предприятия. Посредине большой двусторонней перчатки вшит прозрачный экран. К нему поднимается пульт управления, и руки аэроразведчиков не мерзнут.

Комбинация тканей, из которых изготовляют муфты, делают их теплыми, водонепроницаемыми и крепкими. Очень необходимая вещь зимой.

Дизайнерская разработка фирмы – муфта для аэроразведки

– Муфты прошли испытания на полигоне. Ребята сделали некоторые замечания по их усовершенствованию, и мы уже запустили в производство партию товара с учетом этих пожеланий, — рассказывает Сергей Голчанский в интервью Obozrevatel. — Эти элементы военного снаряжения наши аэроразведчики оценили уже давно. Отдельные отечественные швейные предприятия наладили их производство, но стоят они очень дорого. Наши муфты имеют более лояльную цену. А знакомых аэроразведчиков, которых у меня много, обеспечиваю ими бесплатно.

В такой муфте аэроразведчикам удобно работать

Фишкой "Melgo" всегда было то, что она поставляла на украинский рынок продукцию военного назначения практически по себестоимости или, как говорится, по волонтерской цене. Первые три месяца широкомасштабной войны коллектив небольшого предприятия полностью работал на волонтерских началах. Обеспечивал фронт подсумками, плитоносками, транспортными баулами, разгрузочными системами, рюкзаками, бронежилетами… Частично и сейчас передает бойцам эти вещи бесплатно.

Часть бронежилетов фирма передает на фронт бесплатно

За восемь лет деятельности компания освоила около ста видов товаров военного назначения. Продукция на фабрике не залеживается — у фирмы контракты почти с десятком магазинов военторга, магазинами спорттоваров, и она, что называется, работает с колес. Среди ее постоянных заказчиков также военные подразделения, давно оценившие качество продукции. Они выходят прямо на изготовителей.

Интересно, что Сергей Голчанский, менеджер-экономист по специальности, до 2014 года не имел представления о том, как работает швейная машинка. Когда-то занимался интернет-продажами, работал менеджером по рекламе в одном из солидных всеукраинских изданий, продавал образовательные и финансовые услуги… Сегодня же нет такой вещи, которую он не выкроил бы и не смог сшить. В основанной им швейной фирме он не только директор, но и разработчик востребованных на фронте сумочно-рюкзачных изделий.

Сергей Голчанский держит тесную связь с фронтом

— До Революции достоинства наш офис находился на улице Лютеранской в Киеве. Но с началом противостояний на Майдане компания прекратила свою деятельность, – рассказывает Сергей. — Мой друг и земляк из Запорожья Виталий Тилиженко, с которым мы работали вместе, активно включился в революционную деятельность, впоследствии основал Международный благотворительный фонд "Волошка" волонтерской помощи воинам, к которому присоединился и я. Начинали с того, что самостоятельно искали продукты и теплые вещи для защитников, расклеивая объявления по Киеву. Через три-четыре дня загружали большую машину товаров и везли их на фронт. С приближением холодов возникла проблема теплой одежды, особенно термобелья. И их невозможно было найти! Звонили в разные фирмы, предлагали деньги швейным цехам, но бесполезно: заказы были расписаны и проплачены на три месяца вперед. Тогда я решил научиться шить сам. Заказал индивидуальные двухдневные курсы кройки и шитья, разобрался, какое оборудование нужно закупить, как выбрать качественные ткани и нити, какие иглы нужны…

На свои средства Сергей с товарищами арендовали две комнаты в помещении на улице Ботанической в Борисполе, купили две машинки, ткань, пригласили на работу швею-переселенку из Донецка. Лекала сами сделали. Сергей кроил, Аня шила. Термобелье, шапочки, балаклавы, тактические подсумки, тактические пояса, маскхалаты… Так рождался бренд "Melgo".

Торговая марка Мельго

Виталий Тилиженко вскоре ушел добровольцем на фронт. Был среди соучредителей тактической группы "Беларусь" 5-го отдельного батальона ГУК "Правый сектор" и стал ее бойцом. К сожалению, в августе 2015 года в одном из боев недалеко от Волновахи Донецкой области погиб. Был посмертно удостоен звания Народного Героя Украины. Не в последнюю очередь в память о друге Сергей Голчанский продолжил начатое общее дело.

Партнер по бизнесу Сергея Голчанского Виталий Тилиженко погиб

Летом 2021 года Сергей перевез бизнес в Козельщину по личным соображениям. Сегодня на производстве заняты семь местных жителей и внутренне перемещенных лиц, но уже вскоре после установки нового оборудования их количество вырастет вдвое.

В швейном цехе

Фото предоставлены Сергеем Голчанским