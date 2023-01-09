"Не психуйте": воин обратился к украинцам с фразой своего маленького сына, которая стала мемом (видео)

Папа Назара показал, что талант успокоения у них семейный

Маленький украинец стал "антистрессом" для своей мамы и благодаря этому обрел популярность в сети. Как оказалось, его отец Олег, который сейчас защищает Украину от российских захватчиков, также владеет данной "терапией" и теперь успокаивает всех граждан нашей страны.

Видео маленького Назара, где он успокаивал свою маму, продолжает быстро набирать популярность, а его фраза "Не психуй! Помоем!" уже стала мемом. В коротком ролике мальчик рассыпал на кухне муку, когда что-то пытался готовить. Эту картину увидела его мама, на что Назарчик выдал уже известные многим слова.

В настоящий момент видео набрало более 16 миллионов просмотров и стало вирусным, а фразу мальчика стали использовать блогеры уже в своих роликах. Теперь уже и папа Назара — воин 14-й отдельной механизированной бригады имени Князя Романа Великого показал, что талант успокоения у них семейный.

В видео, опубликованном на странице Минобороны Украины, наш защитник успокаивает крылатой фразой Назара уже всю страну.

"Не психуйте, не плачьте! Всё будет Украина! Выгоним врага из Украины. Будет мир. Все будет хорошо!, — говорит отец Назара.

В ведомстве отметили, что слова воина точно должны стать пророческими, так как они подкреплены боевым опытом.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы из освобожденного Херсона растрогали сеть своим видео, записанным в новогоднюю ночь.