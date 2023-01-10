Известная снайперша ВСУ попала в больницу: что случилось (фото)

Военная рассказала на сколько поправилась за 27 недель беременности

Известная снайпер и офицер ВСУ Евгения Эмеральд, которая в октябре вышла замуж за украинского военнослужащего и ждет от него ребёнка, попала в больницу. Гроза российских оккупантов рассказала о своем состоянии.

Так, на своей странице в Instagram Эмеральд сообщила, что за последний месяц дважды перенесла "на ногах" грипп, однако ввиду беременности военной таки пришлось обратиться в больницу.

"После последнего я немного плохо себя чувствовала…Теперь я нахожусь под полным наблюдением в клинике", — рассказала снайпер.

Эмеральд заверила, что сейчас с ней все хорошо. Однако в дальнейшем она будет и дальше находиться под наблюдением в клинике вплоть до рождения ребенка. Также она пообещала своим подписчикам, что когда ей станет лучше, то она сможет рассказать больше подробностей о своей беременности.

Позже в сторис Эмеральд сообщила, что за 27 недель беременности она поправилась на 10 килограмм, но до этого на фронте похудела на 8.

"Может это компенсация", — говорит Эмеральд.

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