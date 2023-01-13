"За Музыку Оксану. Хмельницкий": родные жертвы новогодних ракетных обстрелов собрали круглую сумму на месть

За десять дней украинцы задонатили 700 тысяч гривен

За десять дней с момента гибели хмельнитчанки Оксаны Музыки украинцы задонатили на месть за нее 700 тысяч гривен. Сбор инициировала семья молодой женщины с намерением направить средства на приобретение дронов для украинской разведки и таким образом помочь более эффективно уничтожать врага.

Взрывная волна прошла через машину

И до 31 декабря 2022 года Хмельнитчина испытывала удары россиян, но впервые последствия были столь ужасными – ракеты попали в военный объект и рядом с автозаправочной станцией в районе Дубово, повредили дома и автомобили. Ранения получили десять гражданских, в том числе 22-летняя Оксана Музыка, которая умерла на следующий день в больнице. Жених молодой женщины и друзья, которые были с ней в одной машине в момент рокового "прилета", до сих пор восстанавливаются физически и морально.

- Оксана и Назар – лучшие друзья моего парня Дмитрия (они втроем учились вместе в лицее), с которым мы встречаемся два года. С тех пор я знакома и с ними, мы проводили вместе отпуск, постоянно общались, а последние полгода мы с Оксаной были ежедневно на связи, поддерживали друг друга, – рассказала подруга хмельнитчанки Марина Штейдер. – Мы недавно как раз вернулись с отдыха, планировали встретить Новый год вместе.

Назар, Оксана, Марина и Дмитрий дружили парами и во время ракетной атаки были в одной машине

Во второй половине дня, когда две пары отправились покупать подарки, началась воздушная тревога. Она застала компанию в машине.

- Мы были недалеко от рынка и решили поехать в другое место – на склад игрушек. Вдруг – взрыв, я сначала подумала, что мы попали в аварию или просто с машиной что-то случилось, – вспоминает Марина. – А оказалось, сзади нас упала ракета, взрывная волна прошла через машину. За рулем был Назар, ему металлический осколок пробил ногу. Оксана сидела рядом на пассажирском сиденье, ее тоже ранило, и она потеряла сознание. Дмитрия посекло осколками, мне в лицо полетели куски стекла.

Марина добавляет, что всех доставили в разные больницы. Ей самой понадобилось срочно ехать в Киев, потому что в глаз попал осколок стекла. К счастью, он не добрался до зрачка, и столичные медики удалили посторонний предмет без ущерба для зрения.

- Назар сейчас дома у родителей, нога заживает, но морально он очень подавлен, — продолжает Марина. – Дмитрия тоже выписали, два осколка — за ухом и в щеке — врачи убрали, но остался еще в спине. Насчет этого куска металла медики колеблются, потому что он засел рядом с нервным сплетением. Если во время операции его заденут, может отказать рука. Поэтому мы ждем еще консилиума в Хмельницком, а потом будем консультироваться с киевскими врачами. Вообще слышала от экспертов, которые осматривали машину после взрыва: это чудо, что в ней кто-то выжил. И так получилось, что мы трое уцелели, а Оксана нет.

Авто, в котором вместе с женихом и друзьями ехала Оксана Музыка в момент российской атаки

"Мы открываем сбор. В честь нашей красавицы. На месть"

Смерть молодой женщины коснулась не только родителей, родных и друзей. На похороны, которые прошли в Гремячке – родном селе Оксаны, собралась большая толпа. Никто не мог сдержать слез на прощании.

- Оксана очень искренний, добрый человек, — добавляет Марина. – Она была отличницей, старостой, когда училась, никому не отказывала в помощи. Была умная и мудрая как женщина. Таких светлых людей, как она, я не встречала. Гибель Оксаны – это невыносимая боль.

На прощании с Оксаной несли свадебное деревце и каравай, а похоронили ее в белом гробу

"Это боль всех, кто знал нашу Оксану, и даже тех, кто просто услышал о ней в новостях, ведь такая молодая, ей бы жить да жить, а ее лишает жизни россия-террорист, – написала у себя на странице в день похорон Леся Семенюк – кума Оксаны. – Конечно, родным и близким больно невыносимо! Миллион вопросов, почему именно она, почему так, за что, зачем, но эти вопросы навсегда останутся без ответа".

Оксана мечтала создать семью с любимым Назаром, но ее жизнь оборвала российская ракета

"Ты всегда была такой искренней. Ну как? Как поверить в то, что тебя нет? – такой подписью сопроводила общее фото одногруппница Оксаны – Дина Гандзюк. – Сколько у нас было планов. Как осознать, что тебе нельзя позвонить, написать и увидеть больше. Ты знаешь, насколько мы все тебя любим. Ты самый лучший, самый светлый человек. Ну почему ты, Оксана?!"

Тяжелую потерю семья Оксаны решила переживать, поддерживая армию. На следующий день после смерти молодой женщины в социальных сетях появилось объявление с предложением помочь отомстить за нее.

"Нашу Оксанку уже не вернуть, – говорилось в сообщении, которое первыми обнародовали родные хмельнитчанки. – Наше золотое, светлое и искреннее дитя. Мы обязательно за тебя отомстим. россия тебя убила. российская ракета унесла твою жизнь, беззаботную, счастливую жизнь. Многие хотели финансово помочь семье Оксаны. Мы открываем сбор. В честь нашей красавицы. На месть".

Уже на следующий день после смерти Оксаны ее родные объявили о сборе средств на закупку дронов для мести за молодую женщину.

Целью сбора было объявлено 1 млн гривен, которые планировалось потратить на закупку дронов-камикадзе для Главного управления разведки Минобороны. И она почти достигнута.

- На 10 января уже собрано более 700 тысяч гривен, часть средств была наличными, часть — поступила на карточку или "банку", — уточнила Ирина Музыка — жена родного брата Оксаны. – Мы уже передали эти средства на приобретение беспилотников, но еще хотим пару дней, может быть, неделю не закрывать сбор. Все дроны будут подписаны и полетят по назначению. Военные, которые будут их использовать, обещают снимать видео удачного применения, передавать нам, а мы будем их распространять.

Тем временем военные не остались в стороне от трагического события в Хмельницком и делятся в социальных сетях фото со снарядами с надписью "За Музыку Оксану. г. Хмельницкий". Несколько таких выложила волонтер Юлия Федорова.

Символические надписи на снарядах оставляют военные разных подразделений

Присоединиться к сбору средств на месть за хмельнитчанку можно по ссылке на банку (она открыта двоюродным братом Оксаны Музыки).