Ушел из школы защищать родину: в боях за Украину погиб учитель из Запорожья

О смерти героя сообщили его коллеги

В тяжелых боях с российскими оккупантами за Украину погиб учитель физкультуры Запорожской специализированной школы-интерната ІІ-ІІІ ступеней "Сечевой коллегиум" Вячеслав Ганнич.

Печальное известие о смерти храброго воина, ставшего на защиту родной земли, сообщили на Facebook-странице спецшколы, в которой он работал. Коллеги выразили свои искренние соболезнования семье погибшего и вспомнили, каким Вячеслав Ганнич был при жизни.

"Большая Семья Сечевого коллегиума в Вашем лице, Учитель, в Вашем лице, Коллега, потеряла высокую душу, педагогическое, человеческое, гражданское сокровище. Его уже никем и ничем не заменить. Не восстановить, не заполнить… Не повторить Вашу теплую улыбку – ученикам и коллегам, Ваше искреннее стремление помочь, поддержать каждого. Небесным ангелом пронеслись Вы над Сечевым коллегиумом, чтобы здесь знали, каким должен быть настоящий Человек. Вам бы, Вячеслав Владимирович, творить новое послевоенное Украинское государство. Вам бы…", — говорится в сообщении.

У погибшего воина осталась семья, дети и родители.

Вячеслав Ганнич

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях под Бахмутом погиб украинский военный и общественный деятель Олег Юрченко.