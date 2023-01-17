Не дожил до дня рождения несколько дней: на войне в Украине погиб 18-летний герой

С первого дня российского вторжения парень активно включился в работу штаба обороны Прикарпатья

Кровопролитная полномасштабная война забирает жизни молодых героев, которые без раздумий, сомнений и страха стали на защиту своей Родины от российских оккупантов. Стало известно о смерти 18-летнего военного Тараса Стахива, который погиб в бою за Украину.

Парень принял решение участвовать в освобождении своей страны от захватчиков с первых дней российского вторжения. Он активно включился в работу штаба обороны Прикарпатья, а осенью отправился на фронт. Об этом сообщает издание "Варта 1".

Тарас Стахив родился 18 января 2004 года. Он является выпускником ивано-франковского городского лицея №1. В 2021 году парень поступил в вуз, однако с началом войны ушел защищать Родину.

На странице ГО "Незламна нація" в Facebook отметили, что Стахив присоединился к ним за несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине. Он очень хотел поучаствовать в военно-исторической реконструкции, активно готовился к ней, но сделать этого не вышло из-за российского вторжения.

15 января стало известно о смерти Тараса на войне. До своего 19-летия парень не дожил всего три дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою российскими захватчиками неподалеку от Макеевки погиб 36-летний Иван Добродий. Мужчина не дожил до своего отпуска всего несколько дней.