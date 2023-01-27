"Волонтерский десант "Телеграфа". Вадим Осадчий: "Согреть Героев на передовой — наименьшее, что мы можем сделать"

Производство печек-буржуек развернул владелец "Телеграфа" вместе с братьями

Сейчас, наверное, нет тех, кто не волонтерит ради нашей общей Победы. Сегодня мы хотим продолжить серию рассказов о "волонтерском десанте "Телеграфа". И если первая часть касалась гуманитарной миссии политического обозревателя издания Юлии Забелиной, то в этот раз речь пойдет о помощи нашим Вооруженным Силам.

Предприниматель Вадим Осадчий с 2020 года владелец "Телеграфа". С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на страницах издания публиковалась информация о различных сборах для военных, добровольцев и мобилизованных. К сборам, конечно, приобщались и мы.

Осенью прошлого года Вадим Осадчий вместе с братьями Олегом и Александром решили за свой счет производить металлические печи и отправлять их бойцам на фронт.

"В начале октября поняли, что зима уже скоро и наши защитники не должны мерзнуть в окопах. Тогда же и развернули небольшое производство печек-буржуек", — говорит о своей волонтерской деятельности Вадим.

Вадим Осадчий вместе с братьями Олегом и Александром решили делать металлические печки и отправлять их бойцам на фронт

Сначала материалы закупали за свои средства, однако после поста в Facebook друзья и знакомые начали бросать деньги на банку (карту Monobank), и объемы производства начали расти.

"Согреть наших Героев — это наименьшее, что мы можем сделать. Они мерзнут на фронте за нас", — говорит Осадчий.

Для ускорения логистики печки военным передают через волонтеров, которые ездят на "ноль". Так можно оперативно закрывать потребности тех, кому это действительно нужно.

Печки нужны не только на фронте, но и жителям разрушенных городов и сел

Впрочем, печки волонтер передает не только военным. "На днях к нам обратились жители Бородянки, которые вынуждены зимовать в своих разрушенных домах, поэтому начинаем работать не только с военными".