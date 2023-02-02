"У меня руки работают, вареники могу лепить": прикованный к коляске Евгений Компанец готовит домашние блюда для бойцов ВСУ
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43-летний черкасчанин рассказал "Телеграфу", как его семья готовит и отправляет на фронт тысячи блинов, сало, закрутки, заправки для борща и домашнюю выпечку
Евгений Компанец из Черкасс прикован к коляске уже более 10 лет, но это не помешало ему вести свою борьбу против врага – на кухонном фронте. Меньше чем за год семья Евгения передала украинским защитникам десятки тысяч вареников и блинчиков, сало, закрутки, заправки для борща и домашнюю выпечку.
Ежедневно через полтора часа после пробуждения работа в доме черкасской семьи кипит: на варенье чистятся яблоки, шинкуется капуста, перерабатывается сало.
"За три месяца передали на фронт больше тонны сала"
43-летний Евгений говорит, что до знакомства со своей женой "с тестом дела не имел вообще". В 2011 году мужчина получил травму позвоночника и какое-то время проходил в больнице реабилитацию. Там и познакомился со своей любимой. Говорит, если бы не этот несчастный случай, то вряд ли бы встретил свое счастье – Татьяну.
Сегодня семья Компанец – не просто супруги, а настоящая команда единомышленников. Евгений отмечает, что все в семье — от бабушки до дочери – хорошие хозяйки, с тестом "на ты". Помимо навыков из поколения в поколение передают и семейный рецепт теста.
Волонтерить первой в семье начала дочь Яна.
Готовила домашнюю еду и вместе с волонтерами развозила ее маломобильным людям. На Пасху помочь дочери решили и родители, напекли около полутысячи пасок, 150 из них Яна развезла по Черкассам. Остальные поехали защитникам на фронт.
Вскоре жена с дочерью присоединились к команде местных волонтеров, которые раз в неделю собирались и делали вкусности для ВСУ. Евгений тоже хотел быть полезным, поэтому предложил своим девчатам начать производство на собственной кухне.
"Я говорю: "Давайте вы будете ходить в "вареничный батальон" каждую среду, а в другие дни мы можем то же самое дома делать. У меня руки рабочие, спина рабочая. Вареники я тоже могу лепить…" – вспоминает Евгений первые шаги к волонтерству.
После этого разговора работа в доме Евгения и Татьяны закипела. Поехали в село за картошкой, купили печень, сало для зажарки. И начали делать свои первые вареники.
"Однажды я решил сделать публикацию в фейсбуке, просто поделиться с людьми, что можно и так вести борьбу с нашим врагом. Публикация, как оказалось, стала вирусной, она разлетелась очень сильно и быстро. Многие люди начали писать, звонить и говорить: "Мы вам хотим помочь, сбросьте номер карты", – говорит Евгений.
Мужчина отмечает, что благодаря людям и их донатам у них увеличился ассортимент и разновидность продуктов. Уже в начале лета начали делать блинчики. Кроме печеночного паштета, появились другие начинки: грибы, сыр, капуста, сезонные ягоды и фрукты…
С августа – варенье. Черкасчанин говорит, что сначала оно не имело спроса среди военнослужащих, пока не наступили холода. Потом добавились борщовые заправки, манники, фаршированный перец, котлеты.
Евгений признается, что осенью подслушал разговор одного бойца. Тот говорил, что кусок сала питательнее и лучше печенья. Теперь семья на постоянной основе покупает и перерабатывает сало.
"За эти три месяца уже больше тонны сала мы передали на фронт", – делится наш собеседник. В ассортименте молотое с чесноком, смалец, шкварки.
"На выплаты жены живем, а моя пенсия идет на фронт"
"Мы вчера купили 20 кг, сегодня – 28 кг сала по 200 грн. Тысячи, на это идут тысячи…" – рассказывает Евгений о расходах.
Мукой и растительным маслом помогают люди, а все остальное приходится покупать. Волонтер отмечает, что донаты не всегда перекрывают потребности, вкладывает в доброе дело семья и собственные средства.
"Решили так: на помощь и выплаты жены мы живем, а моя пенсия — 2300 грн — идет на фронт", — говорит глава семьи. Большие затраты идут на ведра, лоточки, формочки, летом – термосумки, чтобы еда не испортилась.
"Мы делаем вареники и сразу их отвариваем. Они в готовом виде замораживаются", – рассказывает Евгений. Но перед нашим разговором семья волонтеров до трех ночи занималась производственным процессом, чтобы защитники поели только что приготовленное блюдо.
Так же и с домашней выпечкой — делают ее за день перед загрузкой машин.
"У нас каждый день работы полно. Ложимся спать в полночь"
Каждую среду в течение последних трех месяцев семья делает вкусности и для защитников, проходящих реабилитацию в медицинских учреждениях Черкасс.
"Сами люди не из города Черкассы или из области. И их родственники не навещают. Так мы заботимся и о таких людях, – говорит мужчина. – Что такое больничная пища? Я часто вынужден бывать в больницах, так об этом хорошо знаю…"
Летом волонтеры часто навещали и многодетную семью переселенцев из Запорожской области. В семье 14 детей. Еженедельно возили вкусности, пока государство не помогло перемещенным лицам приобрести дом в другом населенном пункте.
"У нас каждый день работы полно. Мы ложимся спать в полночь", – отмечает наш собеседник.
В начале волонтерской деятельности семья мониторила местные сообщества в поисках машин, которые ехали на фронт. На своем пути супруги встретили и недобросовестных волонтеров.
"Мы были еще, как слепые котята. Не было от волонтеров отчетов, – вспоминает Евгений. – И потом мы узнавали, что наши вареники благополучно поедались у нас же в городе Черкассы. Так мы все потом отфильтровали, сделали выводы".
Сегодня волонтеры сами звонят Евгению. Семья несколько раз в неделю отправляет частицу дома на фронт.
"Мы уже обожглись, свои шишки набили, так теперь знаем, кто, как и куда едет", – говорит черкасчанин.
Продукция семьи Компанец доставляется во все концы Украины.
"Если брать по областям, то я знаю, что мои вкусности ездили в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области", – делится собеседник.
Семья поддерживает связь с военнослужащими.
Защитники присылают фотоотчеты, звонят по телефону, чтобы поблагодарить, и передают подарки.
Евгений понимает, что все, что они делают – не зря. Потому что их вкусности кому-то помогли устоять на ногах, почувствовать домашнее тепло и еще раз подтвердили, что у украинских защитников есть надежный тыл.