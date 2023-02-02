"У меня руки работают, вареники могу лепить": прикованный к коляске Евгений Компанец готовит домашние блюда для бойцов ВСУ

43-летний черкасчанин рассказал "Телеграфу", как его семья готовит и отправляет на фронт тысячи блинов, сало, закрутки, заправки для борща и домашнюю выпечку

Евгений Компанец из Черкасс прикован к коляске уже более 10 лет, но это не помешало ему вести свою борьбу против врага – на кухонном фронте. Меньше чем за год семья Евгения передала украинским защитникам десятки тысяч вареников и блинчиков, сало, закрутки, заправки для борща и домашнюю выпечку.

Ежедневно через полтора часа после пробуждения работа в доме черкасской семьи кипит: на варенье чистятся яблоки, шинкуется капуста, перерабатывается сало.

"За три месяца передали на фронт больше тонны сала"

43-летний Евгений говорит, что до знакомства со своей женой "с тестом дела не имел вообще". В 2011 году мужчина получил травму позвоночника и какое-то время проходил в больнице реабилитацию. Там и познакомился со своей любимой. Говорит, если бы не этот несчастный случай, то вряд ли бы встретил свое счастье – Татьяну.

Сегодня семья Компанец – не просто супруги, а настоящая команда единомышленников. Евгений отмечает, что все в семье — от бабушки до дочери – хорошие хозяйки, с тестом "на ты". Помимо навыков из поколения в поколение передают и семейный рецепт теста.

Волонтерить первой в семье начала дочь Яна.

Готовила домашнюю еду и вместе с волонтерами развозила ее маломобильным людям. На Пасху помочь дочери решили и родители, напекли около полутысячи пасок, 150 из них Яна развезла по Черкассам. Остальные поехали защитникам на фронт.

Вскоре жена с дочерью присоединились к команде местных волонтеров, которые раз в неделю собирались и делали вкусности для ВСУ. Евгений тоже хотел быть полезным, поэтому предложил своим девчатам начать производство на собственной кухне.

"Я говорю: "Давайте вы будете ходить в "вареничный батальон" каждую среду, а в другие дни мы можем то же самое дома делать. У меня руки рабочие, спина рабочая. Вареники я тоже могу лепить…" – вспоминает Евгений первые шаги к волонтерству.

Вареники, которые налепил Евгений Компанец

После этого разговора работа в доме Евгения и Татьяны закипела. Поехали в село за картошкой, купили печень, сало для зажарки. И начали делать свои первые вареники.

Вареники со шкварками - вкусные и питательные

"Однажды я решил сделать публикацию в фейсбуке, просто поделиться с людьми, что можно и так вести борьбу с нашим врагом. Публикация, как оказалось, стала вирусной, она разлетелась очень сильно и быстро. Многие люди начали писать, звонить и говорить: "Мы вам хотим помочь, сбросьте номер карты", – говорит Евгений.

Мужчина отмечает, что благодаря людям и их донатам у них увеличился ассортимент и разновидность продуктов. Уже в начале лета начали делать блинчики. Кроме печеночного паштета, появились другие начинки: грибы, сыр, капуста, сезонные ягоды и фрукты…

Блины от Евгения. Их готовят с разными начинками

С августа – варенье. Черкасчанин говорит, что сначала оно не имело спроса среди военнослужащих, пока не наступили холода. Потом добавились борщовые заправки, манники, фаршированный перец, котлеты.

Фаршированный перец - вкусное блюдо для бойцов

Евгений признается, что осенью подслушал разговор одного бойца. Тот говорил, что кусок сала питательнее и лучше печенья. Теперь семья на постоянной основе покупает и перерабатывает сало.

Кусок сала лучше печенья, говорят бойцы. Поэтому Евгений с семьей специально покупают сало для фронта

"За эти три месяца уже больше тонны сала мы передали на фронт", – делится наш собеседник. В ассортименте молотое с чесноком, смалец, шкварки.

Сало готово к отправке бойцам

"На выплаты жены живем, а моя пенсия идет на фронт"

"Мы вчера купили 20 кг, сегодня – 28 кг сала по 200 грн. Тысячи, на это идут тысячи…" – рассказывает Евгений о расходах.

Мукой и растительным маслом помогают люди, а все остальное приходится покупать. Волонтер отмечает, что донаты не всегда перекрывают потребности, вкладывает в доброе дело семья и собственные средства.

"Решили так: на помощь и выплаты жены мы живем, а моя пенсия — 2300 грн — идет на фронт", — говорит глава семьи. Большие затраты идут на ведра, лоточки, формочки, летом – термосумки, чтобы еда не испортилась.

Вкусности упаковывают в лоточки

"Мы делаем вареники и сразу их отвариваем. Они в готовом виде замораживаются", – рассказывает Евгений. Но перед нашим разговором семья волонтеров до трех ночи занималась производственным процессом, чтобы защитники поели только что приготовленное блюдо.

Иногда приходится готовить при свечах

Так же и с домашней выпечкой — делают ее за день перед загрузкой машин.

Домашнюю выпечку семья Евгения делает накануне загрузки машин

"У нас каждый день работы полно. Ложимся спать в полночь"

Каждую среду в течение последних трех месяцев семья делает вкусности и для защитников, проходящих реабилитацию в медицинских учреждениях Черкасс.

"Сами люди не из города Черкассы или из области. И их родственники не навещают. Так мы заботимся и о таких людях, – говорит мужчина. – Что такое больничная пища? Я часто вынужден бывать в больницах, так об этом хорошо знаю…"

Летом волонтеры часто навещали и многодетную семью переселенцев из Запорожской области. В семье 14 детей. Еженедельно возили вкусности, пока государство не помогло перемещенным лицам приобрести дом в другом населенном пункте.

"У нас каждый день работы полно. Мы ложимся спать в полночь", – отмечает наш собеседник.

В начале волонтерской деятельности семья мониторила местные сообщества в поисках машин, которые ехали на фронт. На своем пути супруги встретили и недобросовестных волонтеров.

"Мы были еще, как слепые котята. Не было от волонтеров отчетов, – вспоминает Евгений. – И потом мы узнавали, что наши вареники благополучно поедались у нас же в городе Черкассы. Так мы все потом отфильтровали, сделали выводы".

Сегодня волонтеры сами звонят Евгению. Семья несколько раз в неделю отправляет частицу дома на фронт.

"Мы уже обожглись, свои шишки набили, так теперь знаем, кто, как и куда едет", – говорит черкасчанин.

Продукция семьи Компанец доставляется во все концы Украины.

"Если брать по областям, то я знаю, что мои вкусности ездили в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области", – делится собеседник.

Семья поддерживает связь с военнослужащими.

Защитники присылают фотоотчеты, звонят по телефону, чтобы поблагодарить, и передают подарки.

Бойцы пришли в гости к Евгению

Евгений понимает, что все, что они делают – не зря. Потому что их вкусности кому-то помогли устоять на ногах, почувствовать домашнее тепло и еще раз подтвердили, что у украинских защитников есть надежный тыл.