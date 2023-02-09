Обязательный призыв и набор в штурмовые бригады: как вручают повестки, объяснил Ким

Призыв в Украине проходит в штатном режиме, но набор в добровольческие бригады проводится отдельно

Во время военного положения и общей мобилизации мужчины призывного возраста продолжают получать повестки. Однако граждане часто путают призыв в штурмовые бригады и стрелковый батальон с обязательным призывом и задают вопросы о том, почему раздают повестки, если это добровольческие штурмовые бригады.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, в чем заключается разница, опубликовав соответствующее видео в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, призыв проходит в штатном порядке, а в добровольческие бригады и стрелковый батальон — отдельно. Потому там добровольцы и еще далеко не каждого принимают, так как там требуется физическая подготовка и там есть определенные условия.

"Но скажу, что такое цифровое государство. Через сайт в десятки раз больше регистрируется людей и приходят на комиссию. В настоящее время по Николаеву по стрелковому батальону уже пятая часть проходит комиссию. А по штурмовым бригадам — это отдельно. Каждый выбирает то, что он будет делать, так как все знают, что скоро будет победа", — сказал Виталий Ким.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Ирина Пидреза объяснила, в каких случаях мужчины могут отказаться от получения повестки.