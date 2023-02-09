Российский плен: кому и куда необходимо обратиться для установления факта лишения свободы

Украинский центр защиты прав человека (UHRC) объяснил, что делать в сложной ситуации

Если близкий гражданский или военный человек попал в плен, следует понимать, как в Украине работает процедура установления факта лишения личной свободы. Украинский центр защиты прав человека (UHRC) со ссылкой на Закон Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" от 26.01.2022 пояснил, что делать в сложной ситуации .

При Минреинтеграции была создана Комиссия по установлению факта лишения личности свободы вследствие агрессии РФ. Именно она принимает решение об установлении факта лишения свободы, о признании членом семьи и о неподтверждении факта лишения свободы. Принятые решения вносят в Единый реестр лиц, что является основанием для получения человеком и членами его семьи ряда льгот и компенсаций.

Для установления факта подать документы имеют право украинские граждане, которые являются военными и которые были лишены свободы, или их законные представители, члены семьи или же законные представители члена семьи. Также это могут сделать гражданские, которых лишили свободы из-за осуществления деятельности, направленной на выражение взглядов, ценностей и позиций по отстаиванию государственного суверенитета Украины и т. п., или законный представитель, член семьи, законный представитель члена семьи. Это могут сделать гражданские, которых лишили свободы из-за незаконных действий государства агрессора, его органов, подразделений и формирований и их представители. Наконец, это иностранцы и лица без гражданства, которые проходили службу в рядах ВСУ и других военных формирований, или члены семьи.

Комиссию созывают при необходимости для решения вопросов, которые имеют право принять не менее двух третей ее членов. При этом факт лишения свободы будет считаться уже установленным без дополнительного рассмотрения Комиссии относительно тех, кто был освобожден из плена, и тех, кому произвели выплату единовременной денежной помощи. Решения Комиссии также могут быть отменены при определенных обстоятельствах. В частности, если были поданы на рассмотрение недостоверные сведения, информация или документы и если в отношении лица вступил в силу обвинительный приговор суда Украины, международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, за преступления против основ безопасности страны, общественной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка и тому подобное. К тому же средства, которые могли быть выплачены в качестве денежной помощи, в случае отмены решения должны быть возвращены в месячный срок.