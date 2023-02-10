"Это несчастные, больные люди": военный психолог рассказал, с кем ВСУ воюют под Бахмутом

Военный психолог теперь воспринимает россиян несколько по-другому

Украинские военные воюют под Бахмутом с ошибками природы, считает военный психолог Алексей Скиртач. Он рассказал, что видел нескольких пленных бойцов ППК "Вагнер", где сейчас большие проблемы с набором "пушечного мяса". У психолога остались соответственные впечатления.

Алексей поделился своими мыслями по поводу вражеских наемников в интервью "Украинской правде". Он видел шестерых пленных "вагнеровцев" — часть до Нового года, часть после.

- Когда я был в Бахмуте, видел шестерых пленных "вагнеровцев", четырех до Нового года и еще двух после. Все по метр шестьдесят, из какого-то "заж*пья". Самый городской пацан там был из Смоленска. Не зеки. Говорят, деньги нужны, потому и пошли. Это несчастные, больные люди. Природа или Бог ошиблись, что они вообще появились на свет, — говорит психолог.

Так же специалист относится и к русскому вождю путину. По его мнению, этого человека "чмырили" в детстве, оно у него было несчастным. Теперь за такое детство расплачивается весь мир.

– Раньше у меня была одна лишь ненависть и агрессия к врагам. А теперь отношение к ним (пауза) – как к больным, – делится мнениями специалист.

Напомним, у вербовщиков ППК "Вагнер" начались серьезные проблемы с вербовкой новых "зеков". Те спрашивают, сколько живых осталось после первого набора. Также недавно появилось видео, где "вагнеровцы" зарубили своего командира топором. Вероятно, из-за неприязни.