"ВСУ — не "Совок" и не виселица": военный развеял страхи вокруг мобилизации

"И это главное, что нужно знать – война и армия это обстоятельства жизни. Непривычные, да, но это жизнь, а жить мы все умеем" — Денис

В Украине с начала масштабного вторжения России продолжается мобилизация и военное положение. У населения возникает много опасений относительно того, как их судьба сложится после получения повестки и похода в военкомат. В сети распространяется множество слухов. Кроме того, негативное впечатление производят подобные видео с задержаниями военнообязанных, как, например, в Одессе. Это возмутило даже командование ОК "Юг", так что военные комиссары теперь будут ходить с нагрудными камерами.

Военные продолжают опровергать страхи, возникающие вокруг службы армии и мобилизации. В частности, артиллерист Денис в своем аккаунте в Twitter рассказал, о своих мнениях, почему служба не так страшна, как ее могут себе представлять. В настоящее время этими словами активно делятся в соцсетях. Приводим их ниже:

- Отовсюду о повестках. Больше всего фобий, недоразумений, а следовательно и противостояний от нехватки информации. Неизвестное пугает, особенно, когда связано с войной. Несколько мнений из середины ВСУ, а точнее даже ДШВ.

С одной стороны, ВСУ быстро меняются в сторону качества и профессиональности (не имеют другого выбора, потому что, как известно, малая советская армия не победит большую советскую армию). Следовательно, солдат, который не может, не хочет (ибо думает, что не может), боится (потому что не имеет информации) воевать — тут никому не нужен на передовой.

Любой адекватный командир подбирает команду, на которую может опереться. "Немощников" вместе с "нехочужниками" отправляют на кухню, за руль, на такелаж, в рации. ВСУ не совок и не виселица. ВСУ сражается на результат. Если ты его не даешь — штош.

К тому же более или менее сознательные командиры учитывают имеющиеся навыки и амбиции. Я стал командиром пушки, хотя не проходил курс обучения в Британии как мой расчет. Почему? Потому что я этого хотел и добивался. Водитель иного расчета стал старшиной. Потому что хочет и умеет в учет, а не руль.

С другой стороны, оболтусов и совков тоже много. И против болвана со звездочкой ты никто. В то же время звездочки есть и над ним. Также есть хитрость, коалиции и какие-либо права в уставе. Жизнь вообще несправедлива, а война тем более. То ли Эрих, то ли Мария Ремарк говорили: «Если человек не покажется, он сильнее своей судьбы, — ред.

И это главное, что нужно знать – война и армия это обстоятельства жизни. Непривычны, да, но это жизнь, а жить мы все умеем. Приноровиться, найти для себя лучше. Смириться с неудобствами, насладиться преимуществами. А главное…

… до своего последнего дня, когда бы он ни наступил, стать и остаться защитником своего народа и всего цивилизованного мира. Черт его знает, что может быть почетнее этого.

В комментариях разгорелась дискуссия. Большинство благодарят воина за хорошее объяснение. Некоторые даже спрашивают, как их профессия может понадобиться в ВСУ. Денис и другие военные в комментариях объясняют эти подробности.

Ранее еще один украинский военный также объяснил, почему не стоит бояться мобилизации. А также поэтапно рассказал, как будет выглядеть ваша служба после нее.

Кроме того, соучредитель партии "Демократическая сокира", сержант Юрий Гудыменко рассказал о подходах, которые могут улучшить мобилизацию именно мотивированных людей. Напомним, что в Верховной Раде хотят запретить отправку неподготовленных военных на фронт.