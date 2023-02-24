На оборону направят больше 50 миллиардов гривен – принят важный закон с поправкой нардепа Ярослава Железняка

ВСУ смогут купить больше оружия

Порядка 52,5 млрд грн потенциально могут быть направлены на финансирование нужд сектора обороны и безопасности Украины, благодаря принятым ВР изменениям в госбюджет. Речь идет о законопроекте №8399.

Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, поясняя, что за этот закон проголосовали 272 народных депутата, а 263 отдали голоса за правку в самом тексте законопроекта.

"Думаю, что вы помните мою борьбу еще с прошлого года о возможности использовать деньги из "Фонда ликвидации последствий агрессии" на военные нужды. Для понимания, речь идет о 52,5 млрд грн. И наконец, сегодня, когда принимали № 8399 Изменения в Бюджет 2023, была учтена моя правка, позволяющая использовать средства Фонда для обеспечения потребностей сектора обороны", — написал политик, благодаря коллег за поддержку.

Действительно, народный депутат уже не первый месяц пытается доказать, что правильнее было бы использовать деньги Фонда ликвидации последствий агрессии на военные нужды как первоочередные задачи. За счет же международных средства можно вести уже послевоенное восстановление.

Одним из таких предложений стал, например, законопроект №8233, поданный Железняком в ноябре 2022 года. В конце концов коллеги поддержали политика, проголосовав его правку в другом законопроекте.