Выкусите, враги! Эпицентр анонсировал строительство нового ТРЦ в Буче взамен разрушенного

Новый центр станет символом веры, надежды и победы Украины

Годовщину российской агрессии в компании "Эпицентр" решили отметить анонсировав строительство торгово-развлекательного центра, взамен разрушенного в многострадальной Буче в феврале 2022 года.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр" Юлия Чудновец.

"Буча – символ страданий украинского народа. Поэтому именно здесь мы начинаем строить новый современный торговый центр Эпицентр, на месте разрушенного русскими. Он будет в 5 раз больше предыдущего и значительно современнее. И тот, кто знает ритейл, понимает – этот проект не о коммерческой целесообразности, он о вере и надежде. Выкусите, враги. Отстроим больше и лучше!", — написала Юлия Чудновец.

Как сообщает "Новое время", компания уже проводит подготовку к строительству нового ТРЦ: завершила демонтаж конструкций разрушенного объекта и вышла на финальную стадию разработки архитектурного проекта.

Кроме строительных отделов будут реализованы концепты продуктового магазина, аптеки, косметическо-парфюмерный бутик, детский магазин Epic и другие. Особое внимание будет уделено безопасности персонала и посетителей. В частности, кроме наземной парковки, в ТЦ будет реализован подземный паркинг, в котором можно будет найти убежище во время воздушных тревог.

Не сомневаются в победе и послевоенном восстановлении и на ГП "Артемсоль", выпустившие специальную партию соледарской соли, средства от продажи которой пойдут на покупку дронов-камикадзе для защиты Украины.