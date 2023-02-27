"Окончательная победа Украины — это капитуляция Российской Федерации" — Юрий Гудыменко

Историк и боец ВСУ считает, что РФ ждет распад

Весть о победе придет из Севастополя. Ведь из всех территорий, которые захватила Российская Федерация, именно Крым наиболее защищен. Будет ли война заканчиваться взятием полуострова и возможен ли распад "империи", рассказал историк и младший сержант Юрий Гудыменко в интервью для Эспрессо.

"Выход на границы Украины 91-го года не будет мешать россиянам обстреливать нас "Калибрами", "Кинжалами" со своей территории. Окончательной победой будет капитуляция Российской Федерации и принятие ею наших условий, среди которых будет и наказание преступников. Ведь для меня лично война не закончится, пока все эти сволочи, которые совершали преступления в Буче, в Ирпене, в Мариуполе, на Херсонщине, пока все они не будут наказаны. Война будет продолжаться для меня и для очень большого количества военных", — говорит Юрий.

Юрий убежден, что у Российской Федерации, которая жила до сих пор как империя, нет возможности существовать долгосрочно. Таким странам уже достаточно давно не место на карте.

"Россия пыталась расшириться, но военное поражение наступило быстрее, чем обычно оно наступает. Поэтому сейчас она будет сшиваться. Нас ждет очередной парад суверенитетов, как мы видели в конце 80-х — начале 90-х. Если мы и западные страны среагируем правильно и покажем, что мы готовы поддержать этот парад, тогда нас может ожидать появление на карте новых независимых республик. Тогда Москва будет вынуждена разбираться с ними и оттягивать туда ресурсы. Что только ускорит нашу победу в этой войне", — заверил историк.