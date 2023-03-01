Благодаря мобильному музею национального сопротивления удалось дособрать средства на пять грузовиков для фронта

Знаменитые Javelin и Stinger, обломки снарядов, которыми россия забрасывает мирные города, амуниция и сухпайки вражеской армии, а также ВСУ и армий западных партнеров, ростовые фигуры генерала Залужного и пленного оккупанта "Чмони" — все это экспонаты единственного мобильного музея национального сопротивления "100 000 "хороших "москаликов". Его авторы – благотворительный фонд "Відповідальні українці" – с одной стороны поспособствовали патриотическому воспитанию детей, с другой – дособрали средства на пять мощных грузовиков для фронта.

В начале этого года БФ "Відповідальні українці" из Ровно, объединяющий 180 бизнесменов, волонтеров, активных людей разных городов и стран, объявил мегазбор. Средства требовались на приобретение партии полноприводных грузовиков Star для военных. Большинство из полуторамиллионной суммы традиционно задонатили постоянные участники сообщества.

- У нашего наблюдательного совета возникла идея создать мини-музей и разместить его в торговом центре вместе с ящиком для сбора средств, – рассказал "Телеграфу" координатор БФ "Відповідальні українці" Юрий Дюг. – Нам начали передавать экспонаты для него бойцы подразделений, которым мы постоянно помогаем. И в это время к нам уже приехал один из грузовиков с кунгом. Он в 1985 году выпуска, был на вооружении польской армии, а после обновления подвижного состава его выставили на продажу на аукционе. Но у машины состояние новой, она имеет пробег всего 100 километров, поскольку все время находилась на хранении. И поскольку мы хотели передавать транспорт "пакетом", подумали: пока доезжают еще четыре автомобиля, уже имеющийся использовать для размещения экспозиции. Во-первых, это нестандартно, так не делают, по крайней мере, в Украине такого мы еще не видели. Во-вторых, это удобно, можно перемещать музей куда угодно, потому что он мобильный.

Грузовик временно стал музеем, а уже через несколько недель поедет на фронт

Для размещения экспонатов пришлось убрать с кузова грузовика прачечную старого образца, которую уже нельзя было использовать. Были сделаны стеллажи, смонтировано освещение, установлен монитор, на стенах размещены тематические плакаты и наклейки.

Вместо устаревшей прачечной в кузове машины активисты временно обустроили музей национального сопротивления

– Условно все предметы, представленные в музее, делятся на два сектора, – продолжает рассказ Юрий. – В одном представлены трофеи – шлемы и форма российских военных, тепловизорный прицел, ручной противотанковый гранатомет, а также боеприпасы, обломки ракет, которые враг применяет для атак на Украину. Во втором выставлено вооружение, которое есть в украинской армии, в том числе и переданное западными партнерами, например, американский ПЗРК Stinger или шведский РПГ АТ-4.

В музее представлены различные виды оружия - как украинского, так и зарубежного, переданного ВСУ для победы над врагом

Конечно, все эти предметы тщательно проверены, с них даже сняты системы прицеливания и кнопки, то есть это просто габаритные макеты. Но детям, потому что именно на них рассчитан музей, интересно и в таком формате.

Все боеприпасы и оружие для музея тщательно проверили, фактически это макеты

Юрий отмечает, что маленьким посетителям разрешено в музее вести себя свободно – можно все не просто рассматривать, но и щупать руками. И этой возможностью уже воспользовались воспитанники нескольких учебных заведений в Ровно и области.

Для детей, посетивших передвижной музей национального сопротивления, проводят экскурсию

– Одной из задач было показать детям, с кем мы воюем и кто нас защищает, – говорит координатор БФ. – И я видел как они реагируют, узнают нашего знаменитого Валерия Залужного, ростовая фигура которого у нас представлена, радуются, хотят с ним заселфиться, а герою мемов "Чмоне" наоборот тычут дули.

Дети с удовольствием делают фото рядом с ростовой фигурой главнокомандующего ВСУ

Еще на контрасте у нас представлены сухпайки украинского, британского, канадского войск и российского, если у первых это разные виды питательных завтраков, обедов и ужинов, то в россии добавили к образцам низкокачественной еды бутылки водки. Эти алкогольные напитки нашли ребята на захваченных вражеских позициях. Кроме того, работа музея выполняет и просветительскую функцию, потому что дети видят также осколки мин, фрагменты боеприпасов – то, что может быть потенциально опасным и что в обычной жизни ни в коем случае нельзя трогать.

В нестандартном музее можно все не только рассматривать, но и щупать и брать в руки

Городоцкая община передала на грузовики для ВСУ 50 тысяч гривен, а малыши были в восторге от экспонатов музея

Выполнили "100 000 "хороших" москаликов" и миссию по привлечению внимания к сбору на автомобили, который уже закрыт. В частности, благодаря благотворительным взносам за посещение музея – за три недели работы они составили 120 тыс. гривен.

Благодаря активности участников сообщества совсем скоро пять грузовиков отправятся на фронт

— Еще два автомобиля прибыли, проходят техосмотр, потом будут перекрашены, а еще два пока в пути, – отметил Юрий. – Они трехосные, полноприводные, бортовые и только один, как и грузовик, в котором временно размещен музей, с кунгом. Кстати, через пару недель музей будем переносить, частично в торговый центр, частично экспонаты передадим школам, заявок от них уже много. А машины, как и планировалось, поедут в 14-ю ОМБР, 241-ю бригаду, 44-ю артиллерийскую бригаду и в ССО.

Перед этим мы еще обязательно дадим каждому из пяти грузовиков имя, объявим конкурс на лучший вариант на нашей странице Facebook. Это уже такая традиция у нашего сообщества. Например, один из джипов у нас был "Черный ворон" — это в честь Холоднояровских атаманов, многие автомобили имеют названия, совпадающие с псевдо командиров Украинской повстанческой армии — "Эней" (Петр Олейник — исполняющий обязанности командира УПА-Север), "Ульяна" (Мирослава Грецько — рыцарь Серебряного креста боевой заслуги УПА) и т. д. Таким образом, мы дополнительно рассказываем, что Украина дает отпор захватчикам не один десяток и не одну сотню лет, имеет определенную героическую историю, которая находит продолжение в наши дни.