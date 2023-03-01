Теплоход в Украине назовут в честь погибшего воина ВСУ: что о нем известно

Мужчина работал в компании с 2009 года

Украинское Дунайское пароходство хочет назвать один из своих буксиров-толкателей именем сотрудника Валерия Кидыка, погибшего на фронте в боях с оккупантами. Мужчина был первым помощником механика по электрооборудованию теплохода УДП "Загорск" ("Чугуев").

Информация об этом в среду, 1 февраля, была размещена на официальной странице "Новостного портала актуальная информация для моряков" в Facebook.

"Решили назвать теплоход, на котором работал Валерий, в его честь. Уверен, что коллектив УДП поддержит это решение", — пояснил генеральный директор компании Дмитрий Москаленко, отметив, что погибший воин работал на предприятии с 2009 года.

Что известно о погибшем

Валерий Кидык начал работать в компании в должности слесаря-судоремонтника базы технического обслуживания флота. После того, как набрался практического опыта, параллельно учась в Белгород-Днестровском морском рыбопромышленном техникуме, перешел в транспортный флот, где стал электромехаником. С этого времени он работал на теплоходе "Загорск".

В ноябре 2022 года Кидык должен был идти в рейс, однако получил повестку с призывом на службу в Вооруженные силы Украины. Около трех месяцев он проходил военную подготовку, после чего был отправлен на фронт. Неделей ранее стало известно, что оккупанты убили воина, защищавшего свободу и целостность нашего государства.

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования семье погибшего героя. Вечная память!

Ранее мы писали, что в боях на Харьковщине погиб Сергей Король, один из офицеров 105-й бригады ВСУ.