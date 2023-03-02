"Батончиковый" батальон во главе с поэтессой отправил более 30 тысяч вкусностей на фронт

Татьяна Череп-Пероганич рассказала "Телеграфу", как организовала производство на собственной кухне в Киеве

Украинская поэтесса Татьяна Череп-Пероганич с начала полномасштабного вторжения подключилась к изготовлению энергетических батончиков для ВСУ. Затем основала свой собственный "батончиковый" батальон в Киеве. За время своей деятельности команда изготовила около 30 тысяч батончиков. Отправила более 250 посылок на передовую.

"В этих батончиках вся Украина"

Началось все с вынужденного переезда на Сколевщину. Там киевлянка познакомилась с местными волонтерами и буквально на следующий день начала плести маскировочные сетки.

Когда закончились основы для сеток, организовали работу в другом направлении – начали делать энергетические батончики. День за днем без выходных, в работе и общении с единомышленниками пролетели два месяца, и Татьяна вместе с семьей вернулась домой в столицу.

Дома Татьяна поняла, что не может так просто взять и прекратить волонтерскую деятельность. Развернула производство у себя на кухне, собрав собственную команду.

Татьяна организовала производство вкусностей на собственной кухне

Поэтесса говорит, что они с мужем не домоседы, в мирной жизни много путешествовали, поэтому кухонные шкафчики не ломились от множества кастрюль, мисок и прочей кухонной утвари. Сначала пришлось обустроить рабочее место, купить необходимую посуду, дощечки, ножи.

В течение недели Татьяна делает заготовки: жарит орехи, семечки, овсянку, варит лимоны, перекручивает все. Каждую субботу команда собирается полным составом, и на протяжении целого дня, с 09:00 до 19:00, лепит и фасует вкусности. Обычно производят по меньшей мере 50 кг, то есть от 800 штук.

Батончики, которые сделали за день, нужно расфасовать в коробки

"Суббота — полный рабочий день. Мы все время на ногах. Разве что там какой-то перерыв на кофе, — рассказывает волонтер. — Бывает такое, что в субботу сделали и отправили, а тут звонят по телефону вечером и говорят: "Таня, надо очень, едет машина, хотя бы одну коробку". И тогда снова становимся и работаем, чтобы выполнить срочный заказ".

Татьяне помогает обычно 5-6 человек. Она говорит, что желающих немало, но площадь кухни не позволяет разместить больше людей.

Желающих помочь немало, но площадь кухни не позволяет разместить больше людей

Украинцы подключаются очень активно, присылают деньги на закупку продуктов, передают кто что может.

"Я всегда говорю, что в этих батончиках вся Украина. На самом деле я не знаю, что бы мы без этих людей делали, – говорит Татьяна. – Мы за зиму столько насобирали меда, сухофруктов и орехов, что сейчас люди говорят, что хотят еще отправить, а складывать уже негде". Еще бы! Ведь складом служит балкон квартиры.

Татьяна с единомышленниками уже отправили более 250 посылок на передовую

В добром деле Татьяну поддерживает и семья. Когда времени мало, а работы много, рядом становятся и помогают ее ребята. Не знает женщина, что делала бы без помощи мужа, который постоянно переносит и загружает коробки.

Батончики утоляют голод на несколько часов

Руководитель "батончикового" батальона говорит, что это дорогостоящее и трудоемкое дело, но оно стоит того. По ее словам, съев один такой батончик, человек утоляет голод на 3-4 часа. Они не только питательные, но еще очень полезные из-за своего натурального состава. Для вкусностей подбирают лучшие ингредиенты: сушеные фрукты и ягоды, семена подсолнечника, тыквы, льна, различные виды орехов, гречневая мука, шоколад, вареные лимоны и апельсины, кокосовая стружка, овсяные хлопья и много меда.

Батончики не только питательные, а еще очень полезные, потому что натуральные, говорит Татьяна

Татьяна отмечает, что батончики удобны, их можно положить в карман и съесть во время дежурства или разведки, чего не сделаешь с бутербродом.

Почти за год у команды хозяек появились постоянные заказчики. Военные обращаются напрямую и через волонтеров. Батончики отправляются и на боевые позиции, и в госпитали.

Татьяна говорит, что зимой отправляли носки от неравнодушных. Передавали военным лекарства, чаи. "Мы не просим, чтобы нам присылали отчеты, не требуем. Но ребята сами хотят сказать "спасибо", – рассказывает волонтер.

В коробки с батончиками вкладывают детские рисунки, которые несут особую энергетику

Наибольшую ценность, по ее словам, представляют детские рисунки и поделки, созданные маленькими ручками. Они несут особую энергетику, подбадривают защитников.

Такие фотоотчеты с благодарностью бойцы присылают волонтерам

На ингредиентах не экономят

Каждый вторник – день закупок. По приблизительным подсчетам, каждый раз на продукты тратится около 13-14 тыс. грн. Этого хватает на две недели.

"Очень дорогие сухофрукты. Отправка тоже дает о себе знать. За 9 коробок мы платим 1100 грн, а сколько бы мы на эти деньги могли купить того же пергамента", — рассуждает волонтер.

"Столичные батончики – энергетические. Готовят их девушки симпатичные…" – пишут волонтеры на посылках

Татьяна говорит, что много средств идет на расходники. Это шапочки и перчатки. Для эстетичного вида коробки устилают пергаментом. Постоянным и не дешевым расходником является пищевая пленка. Покупают и сами коробки.

Коробки надо устилать пергаментом

"Знаю, что люди экономят. Можно, например, в батончик дать больше яблок с орехами, и он будет вкусный, — говорит Татьяна, — Но мне очень важно, чтобы батончики были полезные и в них все было. Мы их делаем для защитников", которые заслуживают того, чтобы они были такими, как надо".