"Батончиковый" батальон во главе с поэтессой отправил более 30 тысяч вкусностей на фронт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 772
Татьяна Череп-Пероганич рассказала "Телеграфу", как организовала производство на собственной кухне в Киеве
Украинская поэтесса Татьяна Череп-Пероганич с начала полномасштабного вторжения подключилась к изготовлению энергетических батончиков для ВСУ. Затем основала свой собственный "батончиковый" батальон в Киеве. За время своей деятельности команда изготовила около 30 тысяч батончиков. Отправила более 250 посылок на передовую.
"В этих батончиках вся Украина"
Началось все с вынужденного переезда на Сколевщину. Там киевлянка познакомилась с местными волонтерами и буквально на следующий день начала плести маскировочные сетки.
Когда закончились основы для сеток, организовали работу в другом направлении – начали делать энергетические батончики. День за днем без выходных, в работе и общении с единомышленниками пролетели два месяца, и Татьяна вместе с семьей вернулась домой в столицу.
Дома Татьяна поняла, что не может так просто взять и прекратить волонтерскую деятельность. Развернула производство у себя на кухне, собрав собственную команду.
Поэтесса говорит, что они с мужем не домоседы, в мирной жизни много путешествовали, поэтому кухонные шкафчики не ломились от множества кастрюль, мисок и прочей кухонной утвари. Сначала пришлось обустроить рабочее место, купить необходимую посуду, дощечки, ножи.
В течение недели Татьяна делает заготовки: жарит орехи, семечки, овсянку, варит лимоны, перекручивает все. Каждую субботу команда собирается полным составом, и на протяжении целого дня, с 09:00 до 19:00, лепит и фасует вкусности. Обычно производят по меньшей мере 50 кг, то есть от 800 штук.
"Суббота — полный рабочий день. Мы все время на ногах. Разве что там какой-то перерыв на кофе, — рассказывает волонтер. — Бывает такое, что в субботу сделали и отправили, а тут звонят по телефону вечером и говорят: "Таня, надо очень, едет машина, хотя бы одну коробку". И тогда снова становимся и работаем, чтобы выполнить срочный заказ".
Татьяне помогает обычно 5-6 человек. Она говорит, что желающих немало, но площадь кухни не позволяет разместить больше людей.
Украинцы подключаются очень активно, присылают деньги на закупку продуктов, передают кто что может.
"Я всегда говорю, что в этих батончиках вся Украина. На самом деле я не знаю, что бы мы без этих людей делали, – говорит Татьяна. – Мы за зиму столько насобирали меда, сухофруктов и орехов, что сейчас люди говорят, что хотят еще отправить, а складывать уже негде". Еще бы! Ведь складом служит балкон квартиры.
В добром деле Татьяну поддерживает и семья. Когда времени мало, а работы много, рядом становятся и помогают ее ребята. Не знает женщина, что делала бы без помощи мужа, который постоянно переносит и загружает коробки.
Батончики утоляют голод на несколько часов
Руководитель "батончикового" батальона говорит, что это дорогостоящее и трудоемкое дело, но оно стоит того. По ее словам, съев один такой батончик, человек утоляет голод на 3-4 часа. Они не только питательные, но еще очень полезные из-за своего натурального состава. Для вкусностей подбирают лучшие ингредиенты: сушеные фрукты и ягоды, семена подсолнечника, тыквы, льна, различные виды орехов, гречневая мука, шоколад, вареные лимоны и апельсины, кокосовая стружка, овсяные хлопья и много меда.
Татьяна отмечает, что батончики удобны, их можно положить в карман и съесть во время дежурства или разведки, чего не сделаешь с бутербродом.
Почти за год у команды хозяек появились постоянные заказчики. Военные обращаются напрямую и через волонтеров. Батончики отправляются и на боевые позиции, и в госпитали.
Татьяна говорит, что зимой отправляли носки от неравнодушных. Передавали военным лекарства, чаи. "Мы не просим, чтобы нам присылали отчеты, не требуем. Но ребята сами хотят сказать "спасибо", – рассказывает волонтер.
Наибольшую ценность, по ее словам, представляют детские рисунки и поделки, созданные маленькими ручками. Они несут особую энергетику, подбадривают защитников.
На ингредиентах не экономят
Каждый вторник – день закупок. По приблизительным подсчетам, каждый раз на продукты тратится около 13-14 тыс. грн. Этого хватает на две недели.
"Очень дорогие сухофрукты. Отправка тоже дает о себе знать. За 9 коробок мы платим 1100 грн, а сколько бы мы на эти деньги могли купить того же пергамента", — рассуждает волонтер.
Татьяна говорит, что много средств идет на расходники. Это шапочки и перчатки. Для эстетичного вида коробки устилают пергаментом. Постоянным и не дешевым расходником является пищевая пленка. Покупают и сами коробки.
"Знаю, что люди экономят. Можно, например, в батончик дать больше яблок с орехами, и он будет вкусный, — говорит Татьяна, — Но мне очень важно, чтобы батончики были полезные и в них все было. Мы их делаем для защитников", которые заслуживают того, чтобы они были такими, как надо".