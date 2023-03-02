Уклонение от повестки: юристы рассказали, какое наказание ждет мужчин

В некоторых случаях мужчинам грозит штраф, а в некоторых — лишение свободы

В рамках общей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжают получать повестки. Но не всегда полученная военнообязанным повестка означает, что его отправят воевать. Нередко их вручают, чтобы мужчина явился в военкомат и уточнил свои данные. Однако приходят по ним далеко не все. Юристы рассказали, что может грозить военнообязанным мужчинам в случае игнорирования повестки.

В случае игнорирования повестки, которая выдается для уточнения данных в военкомате, мужчине может грозить административная ответственность, то есть — штраф. Об этом сообщили на странице "Бесплатная правовая помощь" в Facebook.

По состоянию на февраль 2023 года размер штрафа составляет 3400-5100 грн. Это от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Руководитель ТЦК должен выписать постановление о наложении штрафа. Но решение по таким делам принимает только суд.

На оплату штрафа у гражданина есть 15 дней со дня вручения копии постановления. Если штраф не будет оплачен вовремя, постановление о нем будет передано в Государственную исполнительную службу и сумма возрастет вдвое.

Помимо повесток для уточнения данных существуют также мобилизационные распоряжения. По ним военнообязанные должны явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране. В случае уклонения мужчине грозит уголовная ответственность, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Если военнообязанному вручили повестку, но у него уже есть отсрочка по результатам прошлой повестки, ему все равно необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной помощи.

"Если вы получили новую повестку, нужно прийти в ТЦК и СП, поскольку законодательство не определяет периодичность вручения повесток с целью уточнения военно-учетных данных", — отмечают юристы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть всего три причины, по которым военнообязанный может не явиться в военкомат после вручения ему повестки.