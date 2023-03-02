Пришлось провести 13 закупок: на Киевщине разоблачили банду, которая занимались сбытом оружия и психотропов

Подозреваемые сбывали "товар" в Фастовском и Бучанском районах

В Киевской области, где в последнее время внимание сосредоточено на "ЧВК Редан", сообщили о подозрении восьми гражданам по фактам создания и участия в преступной организации, незаконного сбыта оружия, боеприпасов, взрывных устройств, а также незаконного приобретения, хранения и сбыта психотропных веществ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Киевщины организовал и возглавил преступную организацию в которую привлек семерых знакомых. Ее структура имела иерархическое строение с четким определением ролей каждого из участников.

"Подозреваемые сбывали на территории Фастовского и Бучанского районов психотропные вещества амфетамин и PVP, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Полученные от преступной деятельности средства они распределяли между собой и использовали для продолжения преступной деятельности", – говорится в сообщении.

В ходе документирования их деятельности правоохранители провели 13 оперативных закупок. Во время 14-го обыска изъяли оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления психотропных веществ.

По результатам следственных действий восемь участников, в том числе организатор, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются каналы поступления оружия, боеприпасов и психотропных вещества, а также другие лица, причастные к совершению преступления.

По мнению некоторых участников данного происшествия, изъятое у преступников оружие вполне может быть передано для нужд ВСУ, тем более, что сейчас бойцам для борьбы с врагом нужны все возможные виды вооружения.