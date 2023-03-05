Мобилизация 2023: украинцам объяснили, кто и где может вручать повестки

Мужчины могут получить повестки во многих местах

В связи с продлением военного положения и действия общей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины продолжают получать повестки, при этом, нередко их выдают в самых неожиданных местах. "Телеграф" разобрался, кто и где может вручать украинцам повестки.

Выдавать этот документ могут не только сотрудники территориального центра комплектования и социальной помощи. Есть еще две категории, которые уполномочены вручать повестки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, ссылаясь на объяснение правительственной организации "Бесплатная правовая помощь".

Кто может вручать повестки

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в независимости от подчинения формы собственности;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной помощи (ТЦК и СП).

В каких местах могут вручать повестки

Законодательством Украины четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток военнообязанным гражданам. Потому их вручение возможно в следующих местах:

на улице;

на блокпостах;

по месту жительства;

по месту работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что майор Вооруженных сил Украины Александр Мельничук объяснил украинцам, почему повестки часто стали выдавать на улицах и в общественных местах.