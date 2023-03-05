Мобилизация 2023: украинцам объяснили, кто и где может вручать повестки
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Мужчины могут получить повестки во многих местах
В связи с продлением военного положения и действия общей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины продолжают получать повестки, при этом, нередко их выдают в самых неожиданных местах. "Телеграф" разобрался, кто и где может вручать украинцам повестки.
Выдавать этот документ могут не только сотрудники территориального центра комплектования и социальной помощи. Есть еще две категории, которые уполномочены вручать повестки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, ссылаясь на объяснение правительственной организации "Бесплатная правовая помощь".
Кто может вручать повестки
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, в независимости от подчинения формы собственности;
- должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной помощи (ТЦК и СП).
В каких местах могут вручать повестки
Законодательством Украины четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток военнообязанным гражданам. Потому их вручение возможно в следующих местах:
- на улице;
- на блокпостах;
- по месту жительства;
- по месту работы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что майор Вооруженных сил Украины Александр Мельничук объяснил украинцам, почему повестки часто стали выдавать на улицах и в общественных местах.