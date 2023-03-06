Скандалы в Минобороны, незавершенная мобилизация и формула Зеленского: главное из нового интервью Резникова

Министр уверен, даже после Победы работы будет немало, в Украине нужно реформировать подход к военной службе

Минобороны в последнее время попадали в несколько громких скандалов. Среди них — закупки продуктов по завышенным ценам. Ведомство после них пережило определенную реорганизацию.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью LIGA.net, в котором затронул не только тему закупок, которая вызвала активное обсуждение, но и другие. В частности — военную подготовку украинцев и мобилизацию.

О закупках

Министр обороны высказал гипотезу, что многие публикации против Министерства в последнее время носят заказной характер. Среди них дела Шаповалова и Лиева, публикации о "яйцах по 17". Цель таких поступков – уменьшить доверие к Минобороны. "Это означает уменьшение помощи от западных партнеров и нашей способности идти в контрнаступление. А это в свою очередь – повод посадить нас за стол переговоров с м**калями", — уверен Резников.

Относительно открытых дел министр призывает дождаться решения суда. Он также подчеркнул, что ответственность за поступки в Украине индивидуальная и если министр будет увольняться каждый раз, когда кто-то из его подчиненных совершает нарушение "далеко мы с вами не уедем". Министерство продолжает меняться — в ведомстве все еще ищут того, кто бы занялся тыловым обеспечением. Вероятные кандидаты отказываются.

Обеспечение войск

Изменения в выплатах военным также всколыхнули украинское общество. Но Резников утверждает, что экономия не была главной целью, хотя Украина в этом нуждается. Первым вопросом было достижение справедливости.

"Телеграф" подробнее изложил точку зрения министра в материале "Сокращение выплат военным: дело не только в экономии"

Что касается мобилизации: она в Украине будет продолжаться — потребности еще не закрыты. "У Генштаба есть потребность. Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в цифровизированный продукт", — говорит Резников и отмечает, что механизм уже разработан, но еще не внедрен.

В Украине следует сделать трендом культуру военной профессии, считает министр. Последние 30 лет военные кафедры были формальностью, но россия никуда не исчезнет и после войны. "Единственный залог неповторения такого вторжения — это мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов", — отмечает глава ведомства и отмечает, что срочная служба может и не нужна, но каждый совершеннолетний должен пройти спецкурсы подготовки, например медицина или стрельба, а дальше раз в год проходить курсы по специализации (пулеметчик, оператор дрона и т.п.). Украинцы должны уметь пользоваться огнестрельным оружием, а реформу по этому вопросу нужно завершить.

Вооружение украинское и зарубежное

Отдельно Резников затронул вопрос использования дронов. Потребность Украины велика как в разведчиках, так и в ударных БпЛА с дальностью полета от 3 до 1000 км. Но Украине нужны собственные дроны — в министерстве готовы закупать их, как оружие и другие оборонные продукты. Есть определенная опасность из-за сближения Китая с рф – если они вступят в альянс, то китайская техника (Mavic, Matrice и т.д.) станет опасной – ее производители могут передать врагу местонахождение оператора.

В то же время Украине нужно усиливать противовоздушную оборону. Для этого нужны, в том числе и самолеты "способные как элемент ПВО увидеть в воздухе вражеский самолет и нанести ему поражение, сбить крылатую/баллистическую ракету и при необходимости нанести удар по наземным целям", запчасти для них, инженеры. Поэтому Украине в первую очередь нужна не штурмовая авиация.

Относительно боеприпасов: у Украины заключены контракты, объемы которых позволят при правильном использовании иметь преимущество над россиянами после активной весны. Минобороны также заинтересовано в привлечении частных компаний к изготовлению или ремонту вооружения.

После Победы – пути достижения безопасности Украины

Для обеспечения безопасности Украине нужны два параллельных течения работы. Первое – внедрение новой формулы мира президента Зеленского, обновленной архитектуры безопасности в мире. Ключевыми элементами, по мнению Резникова, должно стать членство в НАТО и ЕС. Второй путь – современное государство с развитым сектором безопасности и обороны, нормальной армией и поднятие престижа службы в армии.

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