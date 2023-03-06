"Большой грех не использовать свои таланты": переселенка из Николаева создает украшения и донатит на армию

Мастерица с 10-летним стажем изготовления украшений рассказала "Телеграфу" о своем увлечении, которое стало для нее и средством заработка, и возможностью поддержать ВСУ

Продает свои работы через соцсети и на ярмарках

Людмила Решетняк – переселенка из Николаева. Сегодня ее семья находится в Кропивницком. Выехала туда, когда родной город начал едва ли не каждый день страдать от плотных вражеских обстрелов.

По специальности Людмила инженер-математик. Но уже на протяжении десяти лет отдает всю себя творчеству – женщина создает украшения ручной работы. С начала полномасштабной войны часть заработанных средств от продажи изделий направляет на нужды ВСУ. Говорит, что это ее маленький вклад в победу Родины.

Свои украшения переселенка продает через социальные сети и во время крафтовых ярмарок мастеров Кропивницкого.

"Цвіте терен" — украшение из серии "Мелодии Украины"

Магазинчик в Инстаграме появился благодаря детям, настоявшим на его создании. А участием в ярмарках женщина обязана местной жительнице, которая предложила Людмиле выставить ее работы.

Украшения носят и в Украине, и за границей

Посеребренная проволока, фурнитура и натуральные камни – это основа украшений. Людмила заказывает весь материал в интернете или покупает в магазинах. Кроме того, переделывает старые украшения, а иногда деталями выступают красивые пуговицы от одежды.

Среди работ переселенки есть комплект, изготовленный из фурнитуры и старинных кораллов, принадлежавших ее бабушке, как говорит мастерица, "из бабушкиного сундука".

Украшение из бабушкиных кораллов

Главным идейным вдохновителем мастерица считает свою сестру. Вдохновляется женщина и работами мировых ювелиров.

Людмила пересматривает много мастер-классов и литературы, читает, как подать тот или иной камешек. "Первый ювелир, который меня поразил и влюбил в себя — француз Рене Лалик, – рассказывает переселенка. – Именно он начал использовать жемчужины неправильной формы, поделочные камни в ювелирных украшениях и придумал рецепт опалесцирующего стекла".

Мастерица говорит, что ее украшения носят не только в Украине, но и за границей. У женщины много клиентов из родного города, ставших уже постоянными. Среди заказов и свадебные украшения, и украшения на выпускной вечер.

Но переселенка отмечает, что предпочитает работать в свободном полете фантазий, на основе собственных предпочтений.

Для работы с новыми силами

Людмила рассказывает, что их дом в Николаеве расположен в окрестностях города. В окно они видели, как летят ракеты и разрушаются родные места. Пережили прилет четырех ракет рядом с домом, прятались в коридоре. После увиденного женщине потребовалось время, чтобы прийти в себя.

"Полгода я ничего не могла делать. Говорят, что очень большой грех не использовать свои таланты. Я долго думала и придумала серию "Мелодии Украины", – говорит мастерица.

"Чорнобривці" — украшение из серии "Мелодии Украины"

Среди работ в этой линейке — "Цвіте терен", "Ой у лузі червона калина", "Чорнобривці" и "Два кольори".

Людмила отмечает, что изготовление украшений обычно занимает меньше времени, чем генерация идей и дополнение деталей.

Так, например, украшение "Червона калина" мастерица обдумывала несколько месяцев, а когда изготовила, ей не понравилось, переделывала.

Украшение "Ой у лузі червона калина" мастерица доводила до совершенства

Иногда идеи возникают внезапно. Однажды деталь в форме розы, лежавшей 10 лет без дела, упала на перламутровое кольцо, это и стало началом создания нового украшения.

Среди работ Людмилы есть "Красные маки", которые женщина создала из красных кораллов и черных жемчужин.

"Красные маки" — из красных кораллов и черных жемчужин.

"В серии "Черное с красным" у меня будет еще минимум два украшения: одно с черными агатами, другое – с черной проволокой. Но они пока у меня обдумываются", – делится планами на будущее Людмила.