Борьба продолжается: киевские волонтеры объявили большой сбор для воинов "на передке"

Даже 10 автомобилей для ВСУ могут ускорить победу Украины.

Киевские волонтеры объявили большой сбор на автомобили для героических защитников, которые борются с российскими оккупантами на передовой.

На видео — "киборг", ветеран третьего полка спецназа, он одним из первых зашел в Донецкий аэропорт и один из последних его покинул. Сегодня же он более известен как легендарный снайпер с позывным "Воха". Его героическая история началась в 2014 году, продолжилась 24 февраля и продолжается до сих пор. Но в прошлой мирной жизни "Воха" профессиональный борец греко-римской борьбы. Он призер многих соревнований, спарринг-партнер Жана Беленюка. На счету 121 уничтоженной единицы российской вражеской техники, которая шла от Большой Дымерки на Бровары. Группа "Вохи" передала координаты 75 единиц техники. И это только то, что документально подтверждено.

А на этом видео штурмовая рота из передовой. В мирное время они были фармацевтами, маркетологами, программистами и техниками. Сейчас они сделали своей профессией защиту собственной страны, потому что борьба еще продолжается.

Чтобы продолжать защищать Украину от врага в горячих точках, военнослужащим нужны модернизированные автомобили.

Донат всего от 200 гривен может изменить ход войны!

Амбасадор благотворительного фонда "Тудей" Тарас Олегович Млынко объявил благотворительный сбор.

Каждый может помочь украинским защитникам и приблизить победу Украины.

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Напомним, волонтерская команда, в которую вошли киевляне Артем Мандзюк, супруги Александр и Юлия Хожай и львовянка Оксана Боднар, обеспечивают потребности военных в надежных проходных автомобилях.